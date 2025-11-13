Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Khởi tố vụ án vỡ hồ chứa nước gây chết người ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai. Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê chuẩn quyết định này.

img-0678.jpg
Khu đất sản xuất và nhà dân bị dòng chảy san phẳng.

Như Tiền Phong đưa tin, đêm 1/11, hồ chứa của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú (thôn 1, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bị vỡ, khiến lượng nước lớn tràn xuống khu dân cư, làm bé gái 13 tuổi tử vong, một người bị thương nặng và gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Theo báo cáo ngày 11/11 của UBND xã Tuy Phong, dự án có hai hồ chứa nước bị vỡ vách ngăn, tạo ra dòng nước lớn đổ về hạ lưu gây thiệt hại nghiêm trọng. Hồ lớn có diện tích khoảng 18,4ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48m; hồ nhỏ liền kề diện tích 4,1ha, chiều dài vỡ khoảng 37m.

z7184438998171-31f1398e13ea96f59df9a129e5143bd7.jpg
Toàn cảnh hồ chứa nước bị vỡ trên núi Tân Lai.

Đến nay, đã ghi nhận 374 hộ dân bị ảnh hưởng, với hơn 125ha đất sản xuất, hoa màu, vật nuôi và tài sản bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê, đánh giá để có phương án hỗ trợ người dân.

Hiện UBND xã Tuy Phong yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú tạm dừng toàn bộ việc tích nước tại các hồ còn lại, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra tính pháp lý và mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống ao hồ trong khu vực.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #vỡ hồ chứa #khởi tố vụ án #gây chết người #thiệt hại

