Xã hội

Google News

Thông tin mới về gió mùa đông bắc

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo từ khoảng đêm 24/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, trời chuyển mưa rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ. Không khí lạnh cũng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng cho miền Trung.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nước ta.

Dự báo khoảng đêm 24/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 24/12 và ngày 25/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng từ đêm 24/12 đến ngày 27/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ ngày 25/12 và 26/12 trời rét đậm, có nơi rét hại.

image-2.jpg
Miền Bắc đón không khí lạnh từ đêm Noel (24/12).

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, vùng núi dưới 15 độ.

Khu vực Hà Nội đêm 24/12 và ngày 25/12 trời có mưa, mưa rào, từ đêm 24/12 đến ngày 27/12, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ.

Thời gian rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này là từ 25-27/12, sau đó nhiệt độ tăng dần. Từ khoảng 29/12, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 25/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí, từ gần sáng 25/12, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Từ chiều tối và đêm 25/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3- 5m, biển động mạnh.

Nguyễn Hoài
