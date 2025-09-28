Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cách người dân Nghệ An bảo vệ tài sản trước bão số 10

Thu Hiền

TPO - Trước giờ bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ, người dân Nghệ An hối hả chằng chống lại nhà cửa, thuê container chặn cửa chính, bảo vệ tài sản.

tp-45.jpg
Ghi nhận ngày 28/9, do ảnh hưởng của bão số 10﻿ (bão Bualoi), tại tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Để tránh thiệt hại tài sản, nhiều người dân chủ động kê cao đồ đạc, đưa ô tô đến các vị trí cao ráo để tránh trú.
tp-60.jpg
tp-51.jpg
tp-59.jpg﻿
tp-36.jpg
Tại các địa phương ven biển và biên giới, lực lượng quân đội, biên phòng, công an... đang tất bật hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền.
tp-34.jpg
tp-35.jpg
Anh Đồng Văn Đạt (chủ một cơ sở kinh doanh ô tô trên đường 72m, phường Vinh Phú) thuê container chặn cửa chính, bảo vệ tài sản bên trong. Anh Đạt cho biết, đây là kinh nghiệm từ đợt chống bão số 5 và rất hiệu quả. “Do chủ động phòng chống nên bão số 5 vừa qua, cơ sở của tôi không bị thiệt hại nhiều. Bão số 10 lần này, chúng tôi huy động toàn bộ nhân lực hơn 30 người khẩn trương cắt tỉa, chằng chống cây cối tránh bão”.
tp-32.jpg
tp-41.jpg
Hàng chục xe ô tô được di dời lên vỉa hè đường 72m để tránh bão
tp-47.jpg
Hai tảng đá lớn được dùng để giữ bảng biển quảng cáo điện tử tại phường Thành Vinh.
tp-54.jpg
tp-55.jpg
Tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Ban quản lý Khu di tích đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão số 10 sáng 28/9.
tp-49.jpg
Người dân phường Cửa Lò tập trung chằng chống nhà cửa hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra khi đổ bộ. ﻿Ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, bên cạnh công tác sơ tán, chính quyền cũng kiểm tra, hỗ trợ người dân, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền. Đồng thời, túc trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. “Mục tiêu của chúng tôi là an toàn cho dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại”, ông Tú nói.
tp-42.jpg
tp-61.jpg
Với sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, tỉnh Nghệ An đang nỗ lực tối đa để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Thu Hiền
