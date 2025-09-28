Cách người dân Nghệ An bảo vệ tài sản trước bão số 10

TPO - Trước giờ bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ, người dân Nghệ An hối hả chằng chống lại nhà cửa, thuê container chặn cửa chính, bảo vệ tài sản.
Tại các địa phương ven biển và biên giới, lực lượng quân đội, biên phòng, công an... đang tất bật hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền.
Anh Đồng Văn Đạt (chủ một cơ sở kinh doanh ô tô trên đường 72m, phường Vinh Phú) thuê container chặn cửa chính, bảo vệ tài sản bên trong. Anh Đạt cho biết, đây là kinh nghiệm từ đợt chống bão số 5 và rất hiệu quả. “Do chủ động phòng chống nên bão số 5 vừa qua, cơ sở của tôi không bị thiệt hại nhiều. Bão số 10 lần này, chúng tôi huy động toàn bộ nhân lực hơn 30 người khẩn trương cắt tỉa, chằng chống cây cối tránh bão”.
Hàng chục xe ô tô được di dời lên vỉa hè đường 72m để tránh bão
Tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Ban quản lý Khu di tích đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão số 10 sáng 28/9.
Với sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, tỉnh Nghệ An đang nỗ lực tối đa để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 10 gây ra.