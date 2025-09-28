Khách sạn ven biển Đà Nẵng bít cửa kính giữ mặt tiền trước bão

TPO - "Từ đêm qua chúng tôi đã chèn bao cát, dựng khung bảo vệ cửa kính vì sợ gió quật vỡ. Đến ngày mai khách sạn mới tháo ra để khách đi lại bình thường", anh Nguyễn Huy, nhân viên một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng chia sẻ