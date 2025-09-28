Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Khách sạn ven biển Đà Nẵng bít cửa kính giữ mặt tiền trước bão

Thanh Hiền

TPO - "Từ đêm qua chúng tôi đã chèn bao cát, dựng khung bảo vệ cửa kính vì sợ gió quật vỡ. Đến ngày mai khách sạn mới tháo ra để khách đi lại bình thường", anh Nguyễn Huy, nhân viên một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng chia sẻ

tp-ks-da-nang-bao-22.jpg
Rất nhiều khách sạn﻿ ven biển Đà Nẵng﻿ chèn chống, bảo vệ mặt tiền kỹ lưỡng trước cơn bão số 10﻿. Theo ghi nhận, phần lớn các khách sạn đều có mặt tiền bằng kính nên khi nghe tin bão số 10 đi dọc ven biển miền Trung, các cơ sở này đều sốt sắng chuẩn bị bao cát, khung sắt để "phòng thủ". Ảnh: Thanh Hiền.
tp-ks-da-nang-bao-21.jpg
Một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp bít kín lối đi chính. Theo phía khách sạn này, từ đêm 27/9, toàn bộ khách lưu trú được hướng dẫn đi theo lối đi bên hông hoặc thang máy dưới tầng hầm.
tp-gio-bao.jpg
"Từ đêm qua chúng tôi đã chèn bao cát, dựng khung bảo vệ cửa kính vì sợ gió quật vỡ. Đến ngày mai (29/9) khách sạn mới tháo ra để khách đi lại bình thường", anh Nguyễn Huy, nhân viên một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) chia sẻ
tp-ks-da-nang-bao-10.jpg
Ghi nhận trưa 28/9, tuyến đường biển Đà Nẵng mưa to, gió khá mạnh, ít người và phương tiện qua lại.
tp-ks-da-nang-bao-17.jpg
tp-ks-da-nang-bao-15.jpg
Để giữ mặt tiền an toàn, nhiều khách sạn vừa chèn bao cát, vừa dùng ván gỗ che toàn bộ cửa kính rồi đóng khung lại chắc chắn. Phía trước cũng dán thông báo hướng dẫn lối đi cho khách.
tp-ks-da-nang-bao-18.jpg
Dù bạt, cây xanh trước khách sạn cũng được neo buộc cẩn thận. "Nhiều thời điểm gió nổi lên mạnh lắm, mình không thể chủ quan được. Khách sạn hướng ra biển, hứng trọn gió nên lo lắm. Phải đợi đến mai hoặc mốt, khi bão thật sự tan chúng tôi mới tháo ra", đại diện một khách sạn cho hay.
tp-ks-da-nang-bao-16.jpg
tp-ks-da-nang-bao-25.jpg
tp-ks-da-nang-bao-24.jpg
tp-ks-da-nang-bao-23.jpg
Muôn kiểu phòng chống bão của các khách sạn ven biển Đà Nẵng.
tp-ks-da-nang-bao-12.jpg
Gió mạnh quật đổ những cụm mô hình trên Công viên biển Đông. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 khiến khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
tp-ks-da-nang-bao-5.jpg
tp-ks-da-nang-bao-1.jpg
﻿tp-ks-da-nang-bao-3.jpg
tp-ks-da-nang-bao-4.jpg
Không chỉ lo mặt tiền, các khách sạn còn sốt sắng chèn chống các khu vực dễ bị ảnh hưởng gió bão trên tầng cao như hồ bơi, ban công, sân thượng.
tp-ks-da-nang-bao-8.jpg
tp-ks-da-nang-bao-13.jpg
Nhiều thời điểm gió mạnh, rít liên hồi, quật tơi tả cây cối trên tuyến đường biển.
tp-ks-da-nang-bao-26.jpg
Trưa 28/9, một nhóm du khách chần chừ ra khỏi khách sạn ven biển trong thời tiết bất lợi do bão số 10.
Thanh Hiền
#ven biển #Đà Nẵng #bão số 10 #chèn chống #gió bão #du khách #khách sạn #bao cát

