Khách sạn ven biển Đà Nẵng bít cửa kính giữ mặt tiền trước bão

TPO - "Từ đêm qua chúng tôi đã chèn bao cát, dựng khung bảo vệ cửa kính vì sợ gió quật vỡ. Đến ngày mai khách sạn mới tháo ra để khách đi lại bình thường", anh Nguyễn Huy, nhân viên một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, Đà Nẵng chia sẻ
Để giữ mặt tiền an toàn, nhiều khách sạn vừa chèn bao cát, vừa dùng ván gỗ che toàn bộ cửa kính rồi đóng khung lại chắc chắn. Phía trước cũng dán thông báo hướng dẫn lối đi cho khách.
Muôn kiểu phòng chống bão của các khách sạn ven biển Đà Nẵng.
Không chỉ lo mặt tiền, các khách sạn còn sốt sắng chèn chống các khu vực dễ bị ảnh hưởng gió bão trên tầng cao như hồ bơi, ban công, sân thượng.
Nhiều thời điểm gió mạnh, rít liên hồi, quật tơi tả cây cối trên tuyến đường biển.