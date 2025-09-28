Đà Nẵng: Kịp thời giải cứu 6 người trong ô tô bị cây đổ đè

Sáng 28/9, do ảnh hưởng của bão số 10, tại ngã tư Phan Hành Sơn – An Dương Vương (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cây xanh bất ngờ gãy đổ, đè trúng ô tô mang BKS 51G-942.85 do anh Nguyễn Thế Q. (trú xã Trà My, TP Đà Nẵng) điều khiển, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.
Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Công an TP Đà Nẵng) đã điều 1 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cưa cắt, di chuyển cây xanh, giải cứu thành công 6 người bị kẹt trong xe và bàn giao an toàn cho gia đình. Đến 7h35, công tác cứu nạn hoàn tất, giao thông được đảm bảo thông suốt trở lại.
Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo trong thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết, không dừng đỗ phương tiện dưới cây xanh, trụ biển báo; đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.