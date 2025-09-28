Đà Nẵng: Kịp thời giải cứu 6 người trong ô tô bị cây đổ đè

TPO - Sáng 28/9, tại ngã tư Phan Hành Sơn - An Dương Vương (TP Đà Nẵng), một cây xanh bất ngờ đổ ngã đè trúng ô tô. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt, giải cứu an toàn các nạn nhân.

Sáng 28/9, do ảnh hưởng của bão số 10, tại ngã tư Phan Hành Sơn – An Dương Vương (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cây xanh bất ngờ gãy đổ, đè trúng ô tô mang BKS 51G-942.85 do anh Nguyễn Thế Q. (trú xã Trà My, TP Đà Nẵng) điều khiển, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Cây xanh bật gốc đè lên ô tô. Ảnh: CACC

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Công an TP Đà Nẵng) đã điều 1 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cưa cắt, di chuyển cây xanh, giải cứu thành công 6 người bị kẹt trong xe và bàn giao an toàn cho gia đình. Đến 7h35, công tác cứu nạn hoàn tất, giao thông được đảm bảo thông suốt trở lại.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải cứu 6 người mắc kẹt trên xe.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo trong thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết, không dừng đỗ phương tiện dưới cây xanh, trụ biển báo; đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.