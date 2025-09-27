Đối tượng táo tợn chặn xe khống chế, xâm hại phụ nữ ở Đà Nẵng

TPO - Thấy chị H. chạy xe một mình, Nhật bám theo, lựa đoạn đường vắng, đối tượng khống chế và có hành vi xâm hại.

Ngày 27/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Nhật (SN 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Công an bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Nhật. Ảnh CA

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 6/5, chị N.T.T.H. (SN 1993, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) đi xe máy từ TP Đà Nẵng về nhà thì Nhật đã bám theo. Lựa đoạn đường vắng đối tượng khống chế và có hành vi xâm hại.

Nhờ sự chống trả quyết liệt và tri hô của nạn nhân, cùng lúc có người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.