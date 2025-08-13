Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

27 năm tù cho kẻ cuối cùng trong nhóm hiếp dâm tập thể rồi bỏ trốn từ 22 năm trước

Tân Châu
TPO - 10 người hiếp dâm tập thể 2 cô gái ở trên cầu thuộc địa bàn huyện Bình Chánh (cũ), TPHCM. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, 9 người bị Tòa án xét xử, riêng 1 người bỏ trốn 22 năm, đến nay mới bị bắt và Tòa án đưa ra xét xử.

Hôm nay (12/8), HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (41 tuổi, ngụ TPHCM) 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, 7 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Tổng hợp hình phạt chung là 27 năm tù.

z6898748376453-58a31ed04411ad3957a53dd33ba1aeda.jpg
Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại phiên tòa ngày 12/8.

Theo cáo trạng, với ý định thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể, tối ngày 9/11/2003, nhóm thanh niên trong đó có Nguyễn Thanh Tâm rủ 2 nhân viên quán cà phê đi chơi. Hai nhân viên quán là Nguyễn Thị Thúy M. (SN 1984) và Nguyễn Ngọc L. (sinh ngày 17/1/1988, thời điểm vụ án xảy ra 15 tuổi) đồng ý đi chơi cùng.

Các đối tượng chở M. và L. đến một cây cầu trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ) khống chế và thay nhau thực hiện hành vi giao cấu với M. và L. (mỗi người thực hiện hành vi giao cấu 2 lần).

Ngày 20/11/2003, M. và L. đến công an tố cáo với cơ quan công an. Năm 2006, 9/10 đối tượng bị TAND TPHCM xét xử về tội “Hiếp dâm” và “Hiếp dâm trẻ em”. Riêng bị cáo Tâm bỏ trốn, công an ra quyết định truy nã và sau 22 năm mới bị bắt và Tòa án xét xử, tuyên án như nêu trên.

Tân Châu
