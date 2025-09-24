Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tạm giữ đối tượng rủ thiếu nữ đi ăn uống rồi hiếp dâm

TPO - Giàng A Quyết và Giàng A Yên rủ một thiếu nữ đi ăn uống. Lợi dụng thiếu nữ này say rượu bia, Quyết và Yên đưa đến nơi vắng người để hiếp dâm.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Giàng A Quyết (SN 2007) và Giàng A Yên (SN 2000) cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai, để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, cháu N (16 tuổi, ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên) được các đối tượng Giàng A Quyết và Giàng A Yên rủ đi ăn uống cùng một số người bạn mới quen tại một quán bia ở phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình ăn uống, Giàng A Quyết và Giàng A Yên đã bàn bạc thống nhất với nhau về việc ép cháu N uống say để thực hiện quan hệ tình dục trái ý muốn.

hiep.jpg
Đối tượng Giàng A Quyết và Giàng A Yên.

Lợi dụng việc cháu N bị say rượu, 2 đối tượng Giàng A Quyết và Giàng A Yên đã chở cháu N đến khu vực núi Rùa thuộc địa phận khu Sơn Nam, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh không có người sinh sống, qua lại để thực hiện hành vi hiếp dâm, qua đó cũng tránh để bị người khác phát hiện.

Sau khi sự việc diễn ra, cháu N được người dân địa phương phát hiện đưa đến Công an phường Nam Sơn để trình báo sự việc. Công an phường Nam Sơn đã chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm.

