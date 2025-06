Đề nghị truy tố gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ

TPO - Lợi dụng lúc chị P.T vắng nhà, Huỳnh Văn Phương nhiều lần xâm hại con riêng của vợ. Sau mỗi lần, Phương dọa cháu không được tiết lộ với ai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Văn Phương (SN 1983, trú huyện Châu Thành, An Giang) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 6/2019, Phương chung sống như vợ chồng với chị C.P.T. (SN 1989, trú huyện Châu Thành) và con gái riêng chị T. là cháu C.K.T (SN 2015). Hai người còn có 3 con chung.

Trong cuộc sống hàng ngày, do thường xuyên cãi nhau, chị P.T cũng thường xuyên vắng nhà, Phương đã nảy sinh ý định xâm hại cháu T.

Trong các ngày 14 - 19/3/2025, lợi dụng chị P.T. vắng nhà, Phương đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại cháu T. Mỗi lần thực hiện hành vi xong, Phương dọa T. không nói cho ai biết.

Sự việc chỉ được phát hiện khi dì của cháu T. nhận thấy cháu thường xuyên than đau vùng kín. Khi được dì gặng hỏi, cháu mới thừa nhận bị Phương xâm hại, nên gia đình báo công an.

Ngày 24/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Huỳnh Văn Phương về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".