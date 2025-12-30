Ban quản lý dự án giao thông Bạc Liêu chưa cung cấp đủ hồ sơ các dự án cho công an

TPO - Công an Cà Mau đề nghị cung cấp hồ sơ 12 dự án giao thông, nhưng tới nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu mới hoàn tất 5 hồ sơ, dù thời hạn cung cấp phải trước ngày 10/12/2025.

Ông Võ Văn Thái, Giám đốc Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) xác nhận, tới nay Ban chưa cung cấp xong hồ sơ 12 dự án theo đề nghị của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau.

Theo ông Thái, 12 dự án nói trên trải qua nhiều giai đoạn và nhiều thời kỳ chủ đầu tư khác nhau, còn có cả những dự án trước đây do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư.

Trụ sở Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu

Do vậy, Ban QLDA Giao thông Bạc Liêu đã có văn bản gửi Công an tỉnh Cà Mau xin gia hạn thời gian bàn giao hồ sơ, cung cấp tài liệu. Dự kiến, trong ngày 30/12, Ban này sẽ cung cấp thêm 4 dự án và 3 dự án còn lại sẽ cung cấp trong tháng 1/2026.

“Cán bộ từng trực tiếp quản lý dự án tại Sở Giao thông vận tải cũng như về Ban đã chuyển công tác, tháng 9 vừa qua, Ban chuyển trụ sở nên việc tập hợp hồ sơ gặp nhiều khó khăn”, ông Thái cho biết.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu cung cấp hồ sơ, tài liệu 12 dự án đang triển khai, nhằm phục vụ công tác thu thập thông tin theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh này.

Các dự án được công an yêu cầu cung cấp hồ sơ gồm: Dự đường vành đai trong TP. Bạc Liêu; Đường vành đai ngoài TP. Bạc Liêu; Dự án đầu tư tuyến đường liên kết vùng ĐBSCL ĐT.980; Dự án đường ĐT.979; Dự án xây dựng Cầu Hòa Bình 2 và tuyến nối đến Giồng Nhãn - Gò Cát; Dự án nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa; Dự án xây dựng đường nối vào cầu Giá Rai mới:

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Vĩnh Mỹ - Phước Long; Dự án xây dựng tuyến đường Giồng Nhãn - Gành Hào; Dự án xây dựng tuyến đường Hộ Phòng - Gành Hào; Dự án Cầu Bạc Liêu 3; Dự án đường Lộc Ninh - Ninh Thạnh Lợi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đề nghị Ban QLDA giao thông Bạc Liêu cung cấp đầy đủ các nhóm thông tin tổng quan, như hồ sơ pháp lý, tổng vốn, nguồn vốn, gói thầu, quá trình đấu thầu, nhà thầu, hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán... Thời hạn cung cấp trước ngày 10/12/2025.