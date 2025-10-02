Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Công an Cà Mau rà soát toàn bộ các dự án có sử dụng cây xanh từ năm 2021 đến nay

Tân Lộc
TPO - Công an tỉnh Cà Mau vừa đề nghị các sở, ban quản lý dự án của tỉnh cung cấp tài liệu về tình hình triển khai các dự án bất động sản, công trình công cộng, chỉnh trang đô thị, giao thông... có sử dụng cây xanh trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 tới nay.

Ngày 2/10, nguồn tin của PV Tiền Phong, Công an tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi 3 sở và 6 Ban quản lý dự án của tỉnh yêu cầu phối hợp rà soát, cung cấp thông tin các dự án có sử dụng cây xanh trên địa bàn từ 2021 trở về đây.

Cây xanh ở Cà Mau. Ảnh minh hoạ.

Việc rà soát trên của Công an tỉnh Cà Mau thực hiện theo văn bản ngày 19/9/2025 của Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ công an), về việc nắm tình hình thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, theo quyết định của Thủ tướng.

Để có đầy đủ thông tin, tài liệu báo cáo về Cục Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường và 6 Ban quản lý dự án cung cấp về tình hình triển khai các dự án bất động sản, dự án công trình công cộng, dự án chỉnh trang đô thị, dự án giao thông... có sử dụng cây xanh từ năm 2021 tới nay.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các đơn vị thống kê, lập danh sách và nêu những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các dự án có sử dụng cây xanh. Kết quả gửi về Công an tỉnh trước ngày 5/10.

Trước đó, liên quan các dự án trồng và chăm sóc cây xanh tại một số địa phương, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Tân Lộc
#dự án cây xanh #Cà Mau #bất động sản #chỉnh trang đô thị #giao thông #công an #trồng cây xanh

