Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Dang dở trên công trình giao thông 480 tỷ đồng ở Hà Nội

Trọng Tài

TPO - Tuyến đường ven sông Cầu Ngà (phường Xuân Phương, Hà Nội) dài khoảng 3 km được khởi công từ tháng 3/2021. Sau hơn ba năm, công trình vẫn dang dở, trong khi người dân luôn mong mỏi sớm ngày hoàn thiện để thuận lợi đi lại.

Hiện trạng tuyến đường 3km kéo dài 4 năm vẫn dang dở ở Hà Nội.
tp-cn-39.jpg
﻿Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Cầu Ngà nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, Thành phố Hà Nội với điểm đầu tuyến xuất phát từ trạm bơm Cầu Ngà (giao với tuyến đường từ trạm bơm Cầu Ngà đến Đại lộ Thăng Long) đi qua đường 70 đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ.
tp-cn.jpg
Tuyến đường chạy dọc theo sông Cầu Ngà có tổng chiều dài khoảng 3,000 km. Gồm 2 đoạn: thứ nhất từ trạm bơm Cầu Ngà đến đường 70, chiều dài khoảng 1 km; thứ hai từ đường 70 đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ, chiều dài khoảng 2 km.
tp-cn-29.jpg
Đây là công trình cấp II do UBND phường Xuân Phương làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 480 tỷ đồng.
tp-cn-22.jpg
tp-cn-19.jpg
tp-cn-25.jpg
Dự án được khởi công vào tháng 3/2021, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 60% theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
tp-cn-20.jpg
Thời điểm hiện tại, dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, một số hộ chưa phê duyệt phương án, một số hộ đã ban hành quyết định cưỡng chế nhưng chưa thực hiện và một số vị trí đã được giải phóng mặt bằng nhưng xen kẹt, không có đường vào để tổ chức thi công.
tp-cn-9.jpg
tp-cn-7.jpg
tp-cn-8.jpg
Hiện tại ở dự án không có các hoạt động thi công, máy móc hoen gỉ, vật liệu xây dựng chất ngổn ngang tại dự án.
tp-cn-15.jpg
tp-cn-16.jpg
Hạng mục cầu vượt đường sắt gần như đã hoàn thiện, bề mặt đã được thảm nhựa.
tp-cn-6.jpg
Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Xuân Phương cho biết, công tác giải phóng mặt bằng khi hoàn thành, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức thi công. Quý III/2025 đến quý II/2026: Thi công hoàn thành các hạng mục trên tuyến (hè đường, chiếu sáng, cây xanh, tổ chức giao thông;...), đấu nối điện chiếu sáng, cấp nước hệ thống PCCC; nghiệm thu hệ thống PCCC. Theo kế hoạch, quý III/2026 dự án sẽ được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
img-0002.jpg
Vị trí thi công của dự án trên bản đồ Google maps.
Trọng Tài
#đường ven sông Cầu Ngà #Hà Nội #dự án giao thông #giải phóng mặt bằng #chậm tiến độ #xây dựng Hà Nội #quy hoạch đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục