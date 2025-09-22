Dang dở trên công trình giao thông 480 tỷ đồng ở Hà Nội

TPO - Tuyến đường ven sông Cầu Ngà (phường Xuân Phương, Hà Nội) dài khoảng 3 km được khởi công từ tháng 3/2021. Sau hơn ba năm, công trình vẫn dang dở, trong khi người dân luôn mong mỏi sớm ngày hoàn thiện để thuận lợi đi lại.
Dự án được khởi công vào tháng 3/2021, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 60% theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
Hiện tại ở dự án không có các hoạt động thi công, máy móc hoen gỉ, vật liệu xây dựng chất ngổn ngang tại dự án.
Hạng mục cầu vượt đường sắt gần như đã hoàn thiện, bề mặt đã được thảm nhựa.