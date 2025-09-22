Dang dở trên công trình giao thông 480 tỷ đồng ở Hà Nội

TPO - Tuyến đường ven sông Cầu Ngà (phường Xuân Phương, Hà Nội) dài khoảng 3 km được khởi công từ tháng 3/2021. Sau hơn ba năm, công trình vẫn dang dở, trong khi người dân luôn mong mỏi sớm ngày hoàn thiện để thuận lợi đi lại.