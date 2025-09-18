Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cầu đi bộ hình cây đàn lạ trong công viên Nghĩa Đô

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cây cầu đi bộ với thiết kế hình dáng cây đàn đang được gấp rút hoàn thiện tại công viên Nghĩa Đô (Hà Nội). Công trình không chỉ giúp kết nối lối đi, mà còn hứa hẹn trở thành điểm check-in độc đáo giữa lòng Thủ đô.

Cận cảnh cầu đi bộ hình cây đàn độc đáo đang thành hình ở công viên Nghĩa Đô.
tp-cv-3.jpg
Công viên Nghĩa Đô rộng hơn 42.000m2, tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu (quận Cầu Giấy cũ, nay là phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội), với vị trí đắc địa nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Nơi đây từng được mệnh danh là "hòn ngọc xanh" giữa lòng thành phố khi mới khánh thành vào năm 2022.
tp-cv-nd-2.jpg

Từng là điểm đến lý tưởng cho người dân, đặc biệt là các gia đình, các bạn trẻ đến vui chơi, rèn luyện sức khỏe, nhưng trong những năm gần đây, nhiều hạng mục trong khuôn viên của công viên Nghĩa Đô đã xuống cấp.

tp-cv-5.jpg

Tháng 2/2025, dự án cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô chính thức khởi công, hứa hẹn mang đến diện mạo khang trang hơn để đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân. Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ cải tạo 2 cổng hiện có, đồng thời sửa chữa và nâng cấp toàn bộ hệ thống hoa sắt, tường rào bao quanh công viên.

tp-cv-14.jpg
tp-cv-18.jpg
tp-cv-15.jpg

Trong không gian xanh mát của công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội), cây cầu đi bộ mang dáng dấp một cây đàn độc đáo đang dần thành hình, hứa hẹn trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, thu hút người dân và du khách.

tp-cv-ngia-do.jpg

Theo thiết kế, cầu đi bộ qua hồ cầu đi bộ rộng 3m, khoảng 102m kết cấu thép định hình, móng và trụ cầu bằng bê tông cốt thép. Lan can thép 2 bên cầu. Mặt cầu hoàn thiện bằng tấm nhựa giả gỗ trên sàn thép tấm. Trên cầu bố trí đèn led trang trí.

tp-cv-17.jpg
tp-cv-67.jpg
tp-cv-56.jpg

Hiện tại, nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân công thi công, cải tạo các hạng mục gồm: Xây lại các đoạn kè bị sụt lún. Cải tạo đánh bóng lại hệ thống bậu đá granito ven hồ; Đổ đất, san nền tại những khu vực trũng thấp…

tp-cv-28.jpg
tp-cv-22.jpg
tp-cv-20.jpg

Cùng với đó, dự án sẽ cải tạo hệ thống chiếu sáng (bổ sung hệ thống cấp cấp điện, lắp bổ sung một số đèn mới, thay thế bóng đèn vỡ hỏng kết hợp đèn năng lượng mặt trời); Lắp dựng hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời khu vực ven hồ; Lắp đặt hệ thống camera giám sát và màn hình…

tp-cv-12.jpg
tp-cv-11.jpg
tp-cv-6.jpg

Sân quảng trường đang được làm mới. Toàn bộ khu vui chơi trẻ em, tập thể dục cho người dân đã được cải tạo, nâng cấp; Cải tạo, xử lý sụt lún khu vực cống thoát nước của Thành phố trong công viên...

tp-cv-1000.jpg
img-9652.jpg
tp-cv-25.jpg

Hiện nay, để đảm bảo an toàn, cổng công viên được rào chắn, người dân chỉ có thể đi dạo và tập thể dục bên ngoài hàng rào. Một số đoạn vỉa hè còn bị lấn chiếm để kinh doanh tạm. Người dân bày tỏ mong muốn công viên sớm được sửa chữa, hoàn thiện đúng kế hoạch.

tp-cv-2.jpg

Sau khi hoàn thành, công viên Nghĩa Đô sẽ được "thay da, đổi thịt" toàn bộ nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của nhân dân.

Trọng Tài
#cầu đi bộ Nghĩa Đô #cây đàn #công viên Nghĩa Đô #thiết kế kiến trúc #điểm check-in Hà Nội #công trình công cộng #du lịch Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục