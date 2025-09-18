Cầu đi bộ hình cây đàn lạ trong công viên Nghĩa Đô

TPO - Một cây cầu đi bộ với thiết kế hình dáng cây đàn đang được gấp rút hoàn thiện tại công viên Nghĩa Đô (Hà Nội). Công trình không chỉ giúp kết nối lối đi, mà còn hứa hẹn trở thành điểm check-in độc đáo giữa lòng Thủ đô.

Cận cảnh cầu đi bộ hình cây đàn độc đáo đang thành hình ở công viên Nghĩa Đô.



Công viên Nghĩa Đô rộng hơn 42.000m2, tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Huyên và Tô Hiệu (quận Cầu Giấy cũ, nay là phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội), với vị trí đắc địa nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Nơi đây từng được mệnh danh là "hòn ngọc xanh" giữa lòng thành phố khi mới khánh thành vào năm 2022.

Từng là điểm đến lý tưởng cho người dân, đặc biệt là các gia đình, các bạn trẻ đến vui chơi, rèn luyện sức khỏe, nhưng trong những năm gần đây, nhiều hạng mục trong khuôn viên của công viên Nghĩa Đô đã xuống cấp.

Tháng 2/2025, dự án cải tạo, sửa chữa công viên Nghĩa Đô chính thức khởi công, hứa hẹn mang đến diện mạo khang trang hơn để đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân. Theo quyết định phê duyệt, dự án sẽ cải tạo 2 cổng hiện có, đồng thời sửa chữa và nâng cấp toàn bộ hệ thống hoa sắt, tường rào bao quanh công viên.

Trong không gian xanh mát của công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội), cây cầu đi bộ mang dáng dấp một cây đàn độc đáo đang dần thành hình, hứa hẹn trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, thu hút người dân và du khách.

Theo thiết kế, cầu đi bộ qua hồ cầu đi bộ rộng 3m, khoảng 102m kết cấu thép định hình, móng và trụ cầu bằng bê tông cốt thép. Lan can thép 2 bên cầu. Mặt cầu hoàn thiện bằng tấm nhựa giả gỗ trên sàn thép tấm. Trên cầu bố trí đèn led trang trí.

Hiện tại, nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân công thi công, cải tạo các hạng mục gồm: Xây lại các đoạn kè bị sụt lún. Cải tạo đánh bóng lại hệ thống bậu đá granito ven hồ; Đổ đất, san nền tại những khu vực trũng thấp…

Cùng với đó, dự án sẽ cải tạo hệ thống chiếu sáng (bổ sung hệ thống cấp cấp điện, lắp bổ sung một số đèn mới, thay thế bóng đèn vỡ hỏng kết hợp đèn năng lượng mặt trời); Lắp dựng hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời khu vực ven hồ; Lắp đặt hệ thống camera giám sát và màn hình…

Sân quảng trường đang được làm mới. Toàn bộ khu vui chơi trẻ em, tập thể dục cho người dân đã được cải tạo, nâng cấp; Cải tạo, xử lý sụt lún khu vực cống thoát nước của Thành phố trong công viên...

Hiện nay, để đảm bảo an toàn, cổng công viên được rào chắn, người dân chỉ có thể đi dạo và tập thể dục bên ngoài hàng rào. Một số đoạn vỉa hè còn bị lấn chiếm để kinh doanh tạm. Người dân bày tỏ mong muốn công viên sớm được sửa chữa, hoàn thiện đúng kế hoạch.

Sau khi hoàn thành, công viên Nghĩa Đô sẽ được "thay da, đổi thịt" toàn bộ nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của nhân dân.