Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Chủ tịch Hà Nội giao khắc phục công viên 52 tỷ xuống cấp sau phản ánh của báo Tiền Phong

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Xây dựng phối hợp với phường Đống Đa kiểm tra làm rõ thông tin và có biện pháp khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, mất mỹ quan đô thị tại vườn hoa Trần Quang Diệu.

Ngày 15/9, UBND TP Hà Nội ban hành công văn số 5100 thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội xử lý thông tin phản ánh của báo chí.

Cụ thể, ngày 12/9, báo Tiền Phong đăng bài “Cảnh hoang tàn, xuống cấp tại vườn hoa 52 tỷ ở Hà Nội”, phản ánh vườn hoa Trần Quang Diệu phường Đống Đa, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, theo bài viết các phường như: Hai Bà Trưng, Long Biên... cũng tồn tại các vườn hoa xuống cấp tương tự.

tran-quang-dieu-4.jpg
Vườn hoa Trần Quang Diệu xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Quân

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các địa phương khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin; có biện pháp khắc phục không để tình trạng gây mất mỹ quan đô thị theo phản ánh của báo Tiền Phong. Sau khi có kết quả báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 19/9/2025.

Đồng thời, ông Trần Sỹ Thanh cũng giao UBND các phường chủ động phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá công tác duy tu, duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn đảm bảo không để ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân Thủ đô.

Trần Hoàng
#vườn hoa Trần Quang Diệu #xuống cấp công viên Hà Nội #khắc phục xuống cấp đô thị #quản lý công viên Hà Nội #mỹ quan đô thị #dịch vụ duy tu công viên #phản ánh xuống cấp công trình #UBND Hà Nội chỉ đạo #Sở Xây dựng Hà Nội #bảo vệ môi trường đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục