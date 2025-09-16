Chủ tịch Hà Nội giao khắc phục công viên 52 tỷ xuống cấp sau phản ánh của báo Tiền Phong

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Xây dựng phối hợp với phường Đống Đa kiểm tra làm rõ thông tin và có biện pháp khắc phục tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, mất mỹ quan đô thị tại vườn hoa Trần Quang Diệu.

Ngày 15/9, UBND TP Hà Nội ban hành công văn số 5100 thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội xử lý thông tin phản ánh của báo chí.

Cụ thể, ngày 12/9, báo Tiền Phong đăng bài “Cảnh hoang tàn, xuống cấp tại vườn hoa 52 tỷ ở Hà Nội”, phản ánh vườn hoa Trần Quang Diệu phường Đống Đa, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, theo bài viết các phường như: Hai Bà Trưng, Long Biên... cũng tồn tại các vườn hoa xuống cấp tương tự.

Vườn hoa Trần Quang Diệu xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Quân

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các địa phương khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin; có biện pháp khắc phục không để tình trạng gây mất mỹ quan đô thị theo phản ánh của báo Tiền Phong. Sau khi có kết quả báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 19/9/2025.

Đồng thời, ông Trần Sỹ Thanh cũng giao UBND các phường chủ động phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá công tác duy tu, duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn đảm bảo không để ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân Thủ đô.