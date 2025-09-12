Cảnh hoang tàn, xuống cấp tại vườn hoa 52 tỷ ở Hà Nội

TPO - Vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa, thành phố Hà Nội) hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị.
Những chiếc ghế đá bị hỏng, sơn bẩn, nhếch nhác.
Bảng nội quy bị bôi sơn bẩn và đoạn đường đầy rác, cỏ dại.
Cư dân tại khu vực vườn hoa cho biết: "Vườn hoa Trần Quang Diệu vốn dĩ được xây do nhu cầu của nhân dân khu vực, nhưng hiện nay một số hộ dân xung quanh xả rác bừa bãi nên không gian khu vườn xuống cấp, nhếch nhác. Bên cạnh đó, việc dọn dẹp và sửa chữa cũng không được triển khai thường xuyên nên càng ngày càng xuống cấp".
Người dân bên đường coi vườn hoa thành không gian riêng, làm lồng nuôi gà chọi, vứt đồ cũ hỏng.
Việc này khiến cho một số hoạt động duy tu, sửa chữa vườn hoa chưa thể kịp thời như mong muốn của người dân.