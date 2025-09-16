Hiện trạng sông Tô Lịch trước khi hóa công viên xanh

TPO - Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, từng ô nhiễm nặng nên được gọi là “dòng sông đen” của Hà Nội. Gần đây, nhờ các giải pháp tổng thể, chất lượng nước đã cải thiện. Hai bên bờ rộng thoáng, còn nhiều đất trống và ít khu dân cư, thuận lợi để xây dựng công viên ven sông.

Hiện trạng đôi bờ sông Tô Lịch trước ngày hóa công viên xanh.

Sông Tô Lịch (Hà Nội) có chiều dài hơn 14km, bắt nguồn từ phường Tây Hồ và đổ ra sông Nhuệ. Sông Tô Lịch chảy qua các phường trung tâm của Hà Nội, hai bên là các khu dân cư, phần vỉa hè và đường giao thông.

Mới đây UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025). Trong 8 dự án được khởi công dịp này, đáng chú ý có dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.

Hiện tại đường giao thông thoáng đãng dọc sông, không có hộ dân hay công trình cần di dời nếu thực hiện dự án. Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, Ban Nông nghiệp Hà Nội đã hoàn thành 19 vị trí thuộc các đoạn tuyến từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) trong phạm vi được bàn giao và đã mời các bên kiểm tra bàn giao.

Dọc đôi bờ sông xuôi xuống phía đường Kim Giang, phía đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch, có rất nhiều khoảng đất trống nằm cạnh sông có thể được quy hoạch cho xây dựng công viên xanh.

Thời gian qua, nhiều hộ dân đã tận dụng các khoảng đất trống để trồng trọt và sản xuất nhỏ lẻ. Khi biết sắp có dự án công viên mới được triển khai, người dân đều phấn khởi vì sẽ có thêm điểm vui chơi, thư giãn cho cộng đồng.

Hiện tại, dòng chảy sông Tô Lịch (Hà Nội) sau khi được bổ cập nước, màu nước đã cải thiện, không còn đen đặc như trước.



Ngày 9/9, tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5km đã cơ bản hoàn thành. Nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập để "hồi sinh" sông Tô Lịch.

Ngoài việc thông nước dẫn từ hồ Tây về sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) cho biết trước ngày 20/9, Ban sẽ dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để tiếp tục bổ cập cho sông Tô Lịch. Theo Ban Nông nghiệp Hà Nội, toàn bộ 245 cửa xả nước thải trên sông Tô Lịch đã được thu gom triệt để về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.