Đồng loạt bắt giữ các băng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp tại TPHCM

TPO - Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 15 đối tượng liên quan các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra các băng nhóm hoạt động có tổ chức, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận.

Theo Công an TPHCM, sau khi triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty mua bán nợ Đất Bắc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương để điều tra mở rộng.

Quá trình này, cơ quan điều tra phát hiện hàng loạt vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan hoạt động đòi nợ thuê trá hình thông qua nhiều doanh nghiệp được thành lập hợp pháp về mặt hình thức.

Clip các băng nhóm đòi nợ đưa lên mạng để thị uy. Nguồn C.A

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp mua bán nợ để che giấu bản chất đòi nợ thuê trái pháp luật. Các công ty liên quan gồm Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong cầm đầu, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng điều hành và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức tổ chức.

Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, cơ quan điều tra xác định đây thực chất là “vỏ bọc pháp nhân”. Khi có chủ nợ liên hệ, Lê Tuấn Phong trực tiếp thỏa thuận, ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” giả cách nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Sau đó, Phong chỉ đạo nhân viên tổ chức đi đòi tiền người vay nợ. Các đối tượng hưởng lợi bất chính từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được.

Các tang vật thu được từ vụ án.

Đáng chú ý, để tạo sức ép tâm lý, nhóm này tổ chức từ 5–6 người mặc đồng phục in tên công ty, cố tình để lộ hình xăm, tụ tập tại nơi ở của người vay nợ, gây hoang mang, buộc nạn nhân phải giao tiền. Bước đầu, Ban chuyên án đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát cũng bị xác định sử dụng hình thức hợp đồng giả cách để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Đỗ Văn Hoàng trực tiếp thỏa thuận mức ăn chia, hưởng từ 20–30% đối với hợp đồng không qua môi giới và 35–40% với hợp đồng có môi giới, sau đó phân công vai trò cụ thể cho từng người tham gia đòi nợ.

Các đối tượng liên quan vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngoài ra, nhóm do Nguyễn Trung Đức cầm đầu, dù đăng ký kinh doanh lĩnh vực cơ khí, nhưng từ tháng 4/2025 đã tụ tập nhiều đối tượng để tổ chức đòi nợ thuê. Hoạt động của các nhóm này được tổ chức bài bản, phân vai rõ ràng: người chỉ đạo, người gây áp lực, người quay video, người cảnh giới; khi bị kiểm tra thì xuất trình hợp đồng mua bán nợ để đối phó.

Cơ quan điều tra còn phát hiện mối liên hệ, môi giới lẫn nhau giữa các công ty và nhóm đối tượng, hoạt động liên tỉnh, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân lo lắng, bất an. Một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TP.HCM tiếp tục di chuyển sang địa phương khác để thực hiện hành vi tương tự.

Lê Tuấn Phong tại cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/12 và 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 1 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra các vụ việc liên quan.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp cần giải quyết thông qua cơ quan tố tụng theo quy định pháp luật, tuyệt đối không sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê dưới mọi hình thức; kịp thời trình báo khi bị đe dọa, cưỡng ép để được bảo vệ.