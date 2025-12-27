Triệu tập 14 thiếu niên chặn xe, hành hung người đi đường ở TPHCM

TPO - Nhóm bạn đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành thì bị 14 thanh thiếu niên đi trên 7 xe máy chặn đầu. Nhóm này dùng nón bảo hiểm, thắt lưng tấn công, khiến anh Q. và người bạn bị thương ở mặt, cổ, tai. Nạn nhân sau đó đến Công an phường Xóm Chiếu trình báo.

Ngày 27/12, Công an phường Xóm Chiếu (TP.HCM) cho biết đang phối hợp Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý 14 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi liên quan hành vi cố ý gây thương tích trên địa bàn.

Nhóm thiếu niên hành hung người đi đường tại công an.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 16/12, anh T.T.Q. cùng hai người bạn lưu thông đến trước số 192 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu thì bị nhóm 14 đối tượng đi trên 7 xe máy bất ngờ chặn đầu.

Các đối tượng đã dùng nón bảo hiểm, thắt lưng đánh anh Q. và người bạn đi cùng, gây thương tích ở mặt, cổ và tai, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Trung tá Phạm Quang Thành – Trưởng Công an phường Xóm Chiếu đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng khẩn trương vào cuộc truy xét.

Sau 6 ngày phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Xóm Chiếu đã triệu tập 14 đối tượng để làm rõ hành vi.

Hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.