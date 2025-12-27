Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Ba người trong gia đình ở Lạng Sơn tử vong bất thường

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an đang phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương điều tra vụ án mạng bất thường trong một gia đình khiến 3 người tử vong.

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn vào khoảng 16h cùng ngày.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, nghi ngờ hung thủ là người chồng trong gia đình đã ra tay sát hại vợ con sau đó tự tử.

59ebe2e2-5d03-44cb-a10a-d3e95ba94891-1723.jpg
Nhiều người dân theo dõi tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Danh tính cả 3 nạn nhân chưa được làm rõ. Ngoài ra, người chồng có dấu hiệu trầm cảm và tâm thần.

Sau khi vụ việc xảy ra, rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung xung quanh hiện trường. Lực lượng chức năng lập hàng rào để bảo vệ hiện trường.

Được biết, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt trực tại hiện trường phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh Lạng Sơn để điều tra nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Quốc Nam
#Lạng Sơn #vụ án mạng #gia đình #tử vong #điều tra #chồng #trầm cảm

Xem thêm

Cùng chuyên mục