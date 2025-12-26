Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cô gái đi chợ thấy người khác đeo dây chuyển vàng liền lao vào giật

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đi chợ mua đồ, Nhi thấy chị L. đeo một sợi dây chuyền bằng vàng nên áp xe giật dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Thị Thiên Nhi (SN 2004, ngụ xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "cướp giật tài sản".

tien.jpg
Số tiền sau khi Nhi bán dây chuyền cướp giật được.

Trước đó, chiều 17/12, Nguyễn Thị Thiên Nhi điều khiển xe mô tô đi từ nhà (phường Long Châu) đến chợ Vĩnh Long mua đồ, Nhi thấy chị P.T.T.L (SN 1995, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) có đeo một sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ.

Sau đó, Nhi đi theo chị L., phóng xe lên áp sát rồi giật dây chuyền của chị L. và tăng ga bỏ chạy. Ngày 18/12, chị L. đến Công an phường Long Châu trình báo bị cướp sợi dây chuyền bằng vàng 17K, trị giá trên 42 triệu đồng.

Bằng các biện nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an phường Long Châu xác định Nhi là nghi phạm nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nhi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiến hành kiểm tra nhà đối tượng, công an thu giữ số tiền mà Nhi đã bán sợi dây chuyền cướp giật của chị L.

Cảnh Kỳ
#cướp giật #Vĩnh Long #dây chuyền vàng #Nhi #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục