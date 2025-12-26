Cô gái đi chợ thấy người khác đeo dây chuyển vàng liền lao vào giật

TPO - Đi chợ mua đồ, Nhi thấy chị L. đeo một sợi dây chuyền bằng vàng nên áp xe giật dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Thị Thiên Nhi (SN 2004, ngụ xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "cướp giật tài sản".

Số tiền sau khi Nhi bán dây chuyền cướp giật được.

Trước đó, chiều 17/12, Nguyễn Thị Thiên Nhi điều khiển xe mô tô đi từ nhà (phường Long Châu) đến chợ Vĩnh Long mua đồ, Nhi thấy chị P.T.T.L (SN 1995, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) có đeo một sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ.

Sau đó, Nhi đi theo chị L., phóng xe lên áp sát rồi giật dây chuyền của chị L. và tăng ga bỏ chạy. Ngày 18/12, chị L. đến Công an phường Long Châu trình báo bị cướp sợi dây chuyền bằng vàng 17K, trị giá trên 42 triệu đồng.

Bằng các biện nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an phường Long Châu xác định Nhi là nghi phạm nên mời lên làm việc.



Tại cơ quan Công an, Nhi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiến hành kiểm tra nhà đối tượng, công an thu giữ số tiền mà Nhi đã bán sợi dây chuyền cướp giật của chị L.