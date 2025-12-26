Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cảnh giác giả danh công an xã lừa cập nhật căn cước công dân

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các đối tượng giả danh cán bộ Trung tâm hành chính công, Công an xã, phường yêu cầu cập nhật thông tin căn cước cho con dưới 14 tuổi, hướng dẫn đăng nhập rồi thu thập thông tin, tài khoản để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người dân.

vl.jpg
Ảnh minh họa

Công an xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn xã An Trường và các xã, phường lân cận trên địa bàn tỉnh, thời gian gần đây nổi lên thủ đoạn đối tượng giả danh cán bộ Trung tâm hành chính công, Công an cấp xã điện thoại liên lạc đến người dân yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước công dân (CCCD) cho con và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là nắm được thông tin của trẻ, thông tin liên lạc của cha mẹ, sau đó gọi điện giả danh là cán bộ của Trung tâm hành chính công, Công an xã, phường nơi nạn nhân sinh sống, yêu cầu cập nhật thông tin căn cước cho con dưới 14 tuổi và yêu cầu kết bạn Zalo theo số điện thoại mà đối tượng cung cấp để được hướng dẫn.

Sau đó, đối tượng gửi cho nạn nhân các biểu tượng, đường link cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo có chứa mã độc. Sau khi người dân cài đặt ứng dụng, đối tượng chiếm quyền điều khiển thiết bị di động (điện thoại di động, máy tính bảng…) của người dân như xem màn hình, điều khiển màn hình... và theo dõi, thu thập thông tin của người dân.

Đối tượng tiếp tục hướng dẫn người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng giả mạo rồi yêu cầu người dân trả phí dịch vụ cấp thẻ căn cước (thường từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng). Khi người dân truy cập vào ứng dụng ngân hàng thì các đối tượng đánh cắp toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên điện thoại (tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực...) và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân hạn chế công khai thông tin cá nhân; kiểm tra, thiết lập lại chế độ bảo mật trên các trang mạng xã hội. Nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng. Tuyệt đối không cài đặt phần mềm, ứng dụng hoặc bấm vào các đường link mà các đối tượng gửi qua tin nhắn điện thoại, ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook…). Không lưu thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng trên các phần mềm ứng dụng của điện thoại. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Cảnh Kỳ
#giả danh #công an xã #lừa đảo #chiếm đoạt #bảo mật #cảnh báo

Xem thêm

Cùng chuyên mục