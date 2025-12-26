Cảnh giác giả danh công an xã lừa cập nhật căn cước công dân

TPO - Các đối tượng giả danh cán bộ Trung tâm hành chính công, Công an xã, phường yêu cầu cập nhật thông tin căn cước cho con dưới 14 tuổi, hướng dẫn đăng nhập rồi thu thập thông tin, tài khoản để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người dân.

Ảnh minh họa

Công an xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn xã An Trường và các xã, phường lân cận trên địa bàn tỉnh, thời gian gần đây nổi lên thủ đoạn đối tượng giả danh cán bộ Trung tâm hành chính công, Công an cấp xã điện thoại liên lạc đến người dân yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước công dân (CCCD) cho con và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là nắm được thông tin của trẻ, thông tin liên lạc của cha mẹ, sau đó gọi điện giả danh là cán bộ của Trung tâm hành chính công, Công an xã, phường nơi nạn nhân sinh sống, yêu cầu cập nhật thông tin căn cước cho con dưới 14 tuổi và yêu cầu kết bạn Zalo theo số điện thoại mà đối tượng cung cấp để được hướng dẫn.

Sau đó, đối tượng gửi cho nạn nhân các biểu tượng, đường link cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo có chứa mã độc. Sau khi người dân cài đặt ứng dụng, đối tượng chiếm quyền điều khiển thiết bị di động (điện thoại di động, máy tính bảng…) của người dân như xem màn hình, điều khiển màn hình... và theo dõi, thu thập thông tin của người dân.

Đối tượng tiếp tục hướng dẫn người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng giả mạo rồi yêu cầu người dân trả phí dịch vụ cấp thẻ căn cước (thường từ vài nghìn đồng đến vài chục nghìn đồng). Khi người dân truy cập vào ứng dụng ngân hàng thì các đối tượng đánh cắp toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên điện thoại (tên đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực...) và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân hạn chế công khai thông tin cá nhân; kiểm tra, thiết lập lại chế độ bảo mật trên các trang mạng xã hội. Nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng. Tuyệt đối không cài đặt phần mềm, ứng dụng hoặc bấm vào các đường link mà các đối tượng gửi qua tin nhắn điện thoại, ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook…). Không lưu thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng trên các phần mềm ứng dụng của điện thoại. Khi phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ với công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.