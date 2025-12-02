Xử lý nhiều cá nhân đăng tin xuyên tạc về bão lũ

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa mời một số người dân đăng tải các thông tin sai sự thật, xuyên tạc về bão lũ lên mạng xã hội nhằm tăng tương tác.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa phối hợp với công an xã Phước Long mời ông L.P.A.T (46 tuổi, tạm trú xã Phước Long) làm việc liên quan đến đến đăng tin sai sự thật về bão lũ trên mạng xã hội.

Công an làm việc với ông T. Ảnh: Thanh Trúc

Cụ thể, ông T. đã dùng tài khoản TikTok cá nhân đăng và chia sẻ một bài viết chứa nội dung sai sự thật về tình hình bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk. Làm việc với cơ quan công an, ông T. thừa nhận đã cố tình lợi dụng sự quan tâm của cộng đồng mạng về bão lũ để câu tương tác, tăng lượt xem nhằm phục vụ bán hàng online.

Ông T. thừa nhận không lường được hậu quả của việc lan truyền tin thất thiệt, sai sự thật. Sau khi được giáo dục và phổ biến quy định pháp luật, ông T. đã gỡ bài vi phạm, cam kết không tái phạm.

Trước đó, công an cũng phát hiện bà N.L.T.N (SN 1996, ngụ phường An Hội, Vĩnh Long) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, cung cấp và chia sẻ thông tin sai sự thật, mang tính xuyên tạc về công tác hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Việc đăng tải thông tin xuyên tạc này làm ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại cơ quan công an, bà N. đã thừa nhận hành vi vi phạm, nên tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm.

Các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.