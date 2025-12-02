Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xử lý nhiều cá nhân đăng tin xuyên tạc về bão lũ

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa mời một số người dân đăng tải các thông tin sai sự thật, xuyên tạc về bão lũ lên mạng xã hội nhằm tăng tương tác.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa phối hợp với công an xã Phước Long mời ông L.P.A.T (46 tuổi, tạm trú xã Phước Long) làm việc liên quan đến đến đăng tin sai sự thật về bão lũ trên mạng xã hội.

vl.jpg
Công an làm việc với ông T. Ảnh: Thanh Trúc

Cụ thể, ông T. đã dùng tài khoản TikTok cá nhân đăng và chia sẻ một bài viết chứa nội dung sai sự thật về tình hình bão lũ tại tỉnh Đắk Lắk. Làm việc với cơ quan công an, ông T. thừa nhận đã cố tình lợi dụng sự quan tâm của cộng đồng mạng về bão lũ để câu tương tác, tăng lượt xem nhằm phục vụ bán hàng online.

Ông T. thừa nhận không lường được hậu quả của việc lan truyền tin thất thiệt, sai sự thật. Sau khi được giáo dục và phổ biến quy định pháp luật, ông T. đã gỡ bài vi phạm, cam kết không tái phạm.

Trước đó, công an cũng phát hiện bà N.L.T.N (SN 1996, ngụ phường An Hội, Vĩnh Long) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, cung cấp và chia sẻ thông tin sai sự thật, mang tính xuyên tạc về công tác hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Việc đăng tải thông tin xuyên tạc này làm ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại cơ quan công an, bà N. đã thừa nhận hành vi vi phạm, nên tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm.

Các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Cảnh Kỳ
#bão lũ #thông tin sai sự thật #Vĩnh Long #an ninh mạng #pháp luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục