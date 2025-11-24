Xử lý 2 cá nhân bình luận sai sự thật, xúc phạm lực lượng chức năng trong mùa mưa lũ

TPO - Hai cá nhân tại Khánh Hòa vừa bị cơ quan công an làm việc do có hành vi bình luận sai sự thật, xúc phạm lực lượng chức năng liên quan đến công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ trên mạng xã hội.

Ngày 24/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an các xã Diên Lạc và Vạn Ninh làm việc với hai trường hợp gồm N.V.P (SN 1994, trú xã Diên Lạc) và Đ.D.S (SN 1990, trú xã Vạn Ninh).

Hai người này đã có hành vi bình luận sai sự thật, mang tính quy chụp, xúc phạm lực lượng chức năng tỉnh tại các bài viết chính thống liên quan đến công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Bình luận xuyên tạc, công kích chính quyền và lực lượng chức năng.

Tại buổi làm việc, cả hai khai nhận bản thân chỉ nghe thông tin từ người khác và đọc trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng. Nhận thức được hành vi sai phạm của mình, hai người đã tự nguyện xóa các bình luận, đăng tải nội dung đính chính và cam kết không tái phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo, mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình thiên tai, bão lũ trên không gian mạng gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.