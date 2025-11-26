Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đăng tin sai về cứu hộ lũ lụt ở Gia Lai, admin trang ‘SOS 115-tỉnh Bình Định’ bị xử phạt

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quản trị viên trang Facebook “SOS 115 – tỉnh Bình Định” đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động cứu hộ trong đợt lũ, bị cơ quan công an xử phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan này vừa lập biên bản, xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh N.Q.Đ (SN 1996, phường Quy Nhơn), admin trang Facebook “SOS 115 - tỉnh Bình Định”, vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong đợt lũ vừa qua.

Theo đó, rạng sáng 19/11, anh Đ. đã sử dụng trang Facebook “SOS 115 – tỉnh Bình Định” với hơn 270.000 người theo dõi để đăng bài viết phản ánh tình trạng cứu hộ tại vùng lũ.

Trong bài, anh Đ. đưa thông tin “có hiệu lệnh tạm dừng cứu nạn, cứu hộ”; “lực lượng công an đã rút về cùng chiếc cano", đồng thời kêu gọi hỗ trợ mua cano phục vụ công tác cứu nạn về sau.

t1.jpg
Anh N.Q.Đ làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CA

Qua xác minh, Công an tỉnh Gia Lai khẳng định nội dung trên không đúng sự thật. Thời điểm bài viết được đăng tải, các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai nhiều biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Riêng Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 530 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức 11 trung đội xung kích xuống các địa bàn ngập lụt, phối hợp với chính quyền địa phương để cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân di dời, đảm bảo an toàn.

Làm việc với cơ quan công an, anh Đ. thừa nhận thông tin mình đăng tải sai sự thật, diễn đạt thiếu rõ ràng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín lực lượng tham gia cứu hộ. Anh Đ. cũng đã gỡ bài viết, đăng đính chính và công khai xin lỗi. Đồng thời cam kết không tái phạm.

22.jpg
Thông tin sai sự thật anh Đ. đăng tải.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao vẫn tiếp tục rà soát, xác minh các trường hợp đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật để xử lý nghiêm theo quy định.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, bình luận và chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa đúng sự thật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Trương Định
#cứu hộ #Gia Lai #sai sự thật #xử phạt #SOS 115 - Bình Định #thông tin bịa đặt

Xem thêm

Cùng chuyên mục