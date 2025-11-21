Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cảnh tượng ở vùng lũ Gia Lai

Trương Định

TPO - Sau nhiều ngày mưa lớn cùng với nước thượng nguồn đổ về, một số nơi khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai trải qua trận lũ lịch sử. Giờ đây, khi nước rút dần cũng để lại những dấu vết nặng nề mà người dân khó có thể quên.

Những hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng bị ngập lụt﻿ của lực lượng chức năng, các hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Clip: Trương Định.
tp-c_e7d-9826.jpg
Ở phường Quy Nhơn Bắc và các khu vực lân cận, nước rút chậm tại các vùng trũng khiến cuộc sống người dân còn đảo lộn. Ảnh: Trương Định.
tp-c_e7d-9836.jpg
Nước rút dần, để lại những dấu vết nặng nề﻿ mà người dân khó có thể quên. Tại các xã, phường vùng trũng, cảnh tượng chung là những lớp bùn đặc quánh phủ kín mặt đường, sân nhà. Ảnh: Trương Định.
tp-c_e7d-9850.jpg
tp-c_e7d-9852.jpg
Giữa bộn khó khăn, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân lại trở thành điểm tựa quan trọng. Các lực lượng chức năng, như quân đội, công an các hội đoàn thể đến những đoàn người tình nguyện… mang theo nước uống, mì tôm, bánh mì đến hỗ trợ từng khu dân cư. Ảnh: Trương Định.
tp-c_a1.jpg
Các lực lượng mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân vùng bị ngập.
c-7.jpg
tp-c-a2-7099.jpg
Những phần quà nhỏ, chia sẻ với bà con vùng trũng đang chật vật sau lũ.
tp-c_2.jpg
tp-c_3.jpg
Tại cuộc họp thông tin về thiệt hại do mưa lũ ngày 20/11, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết đây là trận lũ lịch sử﻿, có mực nước cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay, vượt mức năm 2009, gây thiệt hại nghiêm trọng.
tp-c_e7d-9793.jpg
Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về mực nước lũ dâng nhanh nhấn chìm đồ đạc, nhà cửa. Ảnh: Trương Định.
tp-c_1.jpg
tp-c_e7d-9805.jpg
Những dấu vết tan hoang của cơn lũ dữ để lại.
e7d-9819.jpg
Bò được người dân đưa lên vị trí cao để tránh nước lũ.
tp-c_e7d-9605.jpg
Theo thống kê của tỉnh Gia Lai, ngập lụt đã gây thiệt hại﻿ ước tính ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng đã quyết định hỗ trợ 2.000 tấn gạo cho tỉnh Gia Lai để cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm ổn định cuộc sống.
tp-c_e7d-9691.jpg
Những ngày qua, các đoàn từ thiện từ các địa phương cũng về với Gia Lai, mang theo những món quà để hỗ trợ người dân.
tp-c_e7d-9803.jpg
Các lực lượng chức năng luôn kề vai sát cánh﻿ với người dân những ngày lũ.
Trương Định
