Cảnh tượng ở vùng lũ Gia Lai

TPO - Sau nhiều ngày mưa lớn cùng với nước thượng nguồn đổ về, một số nơi khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai trải qua trận lũ lịch sử. Giờ đây, khi nước rút dần cũng để lại những dấu vết nặng nề mà người dân khó có thể quên.
Giữa bộn khó khăn, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của người dân lại trở thành điểm tựa quan trọng. Các lực lượng chức năng, như quân đội, công an các hội đoàn thể đến những đoàn người tình nguyện… mang theo nước uống, mì tôm, bánh mì đến hỗ trợ từng khu dân cư. Ảnh: Trương Định.
Những phần quà nhỏ, chia sẻ với bà con vùng trũng đang chật vật sau lũ.