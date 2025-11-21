Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Hình ảnh di dời người dân ra khỏi vùng ngập úng do thủy điện Trị An xả lũ

Nhiều xã ở Đồng Nai đã bị ngập úng do mưa kéo dài và Thủy điện Trị An xả lũ.

Ngày 21-11, theo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai, báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 2 và 3, vào đêm 20 rạng sáng 21-11, nhiều xã đã bị ngập úng do ảnh hưởng bất thường của thời tiết, mưa kéo dài và Thủy điện Trị An xả lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đak Lua hỗ trợ người dân di dời tài sản
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đak Lua hỗ trợ người dân di dời tài sản

Dự báo trước tình hình, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 2, 3 và Ban CHQS các xã trực tiếp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ.

Tại các thôn 3, 4 - Đăng Hà; thôn 4, 5 - Thống Nhất (xã Phước Sơn) thuộc địa bàn Ban Chỉ huy PTKV 3, nước sông Đồng Nai dâng cao, gây ngập cục bộ khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 3 và lực lượng vũ trang xã Phước Sơn đã có mặt kịp thời, xuyên đêm giúp đỡ nhân dân di dời tài sản, đưa người già, yếu đến nơi an toàn.

Một số diện tích hoa màu như lúa, sầu riêng, cà phê bị hư hại.

Tính đến gần 7 giờ sáng 21-11, tại xã Đak Lua nước dâng cao đã gây ngập cục bộ 5/7 ấp, do đập thủy điện xả tràn và tình hình dự báo nước tiếp tục tăng, Ban CHQS xã, các ấp đội phối hợp với lực lượng chức năng cập nhật tình hình liên tục và đang hỗ trợ di dời tài sản, người dân đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Sơn di dời người dân và tài sản trong đêm:

Mực nước sông dâng cao
Mực nước sông dâng cao
Người Lao động
#thủy điện Trị An #ngập úng Đồng Nai #di dời người dân #cứu trợ thiên tai #thiệt hại hoa màu

Xem thêm

Cùng chuyên mục