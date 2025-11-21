Hình ảnh di dời người dân ra khỏi vùng ngập úng do thủy điện Trị An xả lũ

Nhiều xã ở Đồng Nai đã bị ngập úng do mưa kéo dài và Thủy điện Trị An xả lũ.

Ngày 21-11, theo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Nai, báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 2 và 3, vào đêm 20 rạng sáng 21-11, nhiều xã đã bị ngập úng do ảnh hưởng bất thường của thời tiết, mưa kéo dài và Thủy điện Trị An xả lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đak Lua hỗ trợ người dân di dời tài sản

Dự báo trước tình hình, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 2, 3 và Ban CHQS các xã trực tiếp cùng lực lượng chức năng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ.

Tại các thôn 3, 4 - Đăng Hà; thôn 4, 5 - Thống Nhất (xã Phước Sơn) thuộc địa bàn Ban Chỉ huy PTKV 3, nước sông Đồng Nai dâng cao, gây ngập cục bộ khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 3 và lực lượng vũ trang xã Phước Sơn đã có mặt kịp thời, xuyên đêm giúp đỡ nhân dân di dời tài sản, đưa người già, yếu đến nơi an toàn.

Một số diện tích hoa màu như lúa, sầu riêng, cà phê bị hư hại.

Tính đến gần 7 giờ sáng 21-11, tại xã Đak Lua nước dâng cao đã gây ngập cục bộ 5/7 ấp, do đập thủy điện xả tràn và tình hình dự báo nước tiếp tục tăng, Ban CHQS xã, các ấp đội phối hợp với lực lượng chức năng cập nhật tình hình liên tục và đang hỗ trợ di dời tài sản, người dân đến nơi an toàn.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Sơn di dời người dân và tài sản trong đêm: