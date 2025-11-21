Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Hai đại dự án giao thông ở TPHCM kẹt trong 'mê cung' thủ tục

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng loạt dự án giao thông lớn tại TP.HCM tiếp tục chậm chuyển giai đoạn, dù chủ trương đầu tư đã được thông qua từ lâu.

Thông tin trên được ông Lê Ngọc Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Các công trình giao thông cung cấp tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội, chiều 20/11.

Sau hơn một năm được phê duyệt chủ trương, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và hai đoạn còn lại của Vành đai 2 vẫn chưa thể chuyển mình mạnh mẽ như kỳ vọng của thành phố. Nhiều câu hỏi đặt ra về lãng phí thời gian và nguồn lực của thành phố khiến tiến độ tổng thể bị kéo lùi đáng kể.

Ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Các công trình giao thông (Ban Giao thông) cho biết, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài được triển khai trong bối cảnh khung pháp lý liên tục thay đổi. Dự án này thuộc nhóm A, không được chỉ định thầu, buộc phải thực hiện đầy đủ quy trình đấu thầu tư vấn, thi công và rà phá bom mìn. Việc cập nhật luật, nghị định và thông tư mới khiến nhiều hồ sơ phải điều chỉnh, kéo dài thời gian hoàn thiện.

Ông Hùng cho rằng, thời gian khoảng hơn một năm kể từ lúc phê duyệt chủ trương đến chuẩn bị khởi công là phù hợp với quy định hiện hành, dù thực tế khiến nhiều nhà đầu tư và người dân sốt ruột.

Theo ông Hùng, một nguyên nhân quan trọng khác khiến dự án này không thể đẩy nhanh là phải chia thành 4 dự án thành phần. Thành phần 1 áp dụng Luật PPP, trong khi thành phần 2, 3 và 4 áp dụng Luật Đầu tư công. Đến nay, thành phần 2 đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công ngày 19/12/2025, trong khi thành phần 1 chỉ có thể khởi công vào tháng 3/2026. Trong khi, Thành phố đặt mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác trong năm 2027.

image-1.jpg
Phối cảnh nút giao cao tốc TPHCM - Mộc Bài với đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Ban Giao thông TPHCM

Đối với việc khép kín đường Vành đai 2, hai đoạn còn lại tuy chỉ hơn 6 km nhưng lại vướng nhiều lớp thủ tục phát sinh trong quá trình thẩm định. Ban Giao thông phải điều chỉnh quy hoạch thoát nước, tổ chức thi tuyển kiến trúc cho các nút giao Bình Thái và Phạm Văn Đồng, đồng thời bổ sung nội dung liên quan đến tuyến Metro số 6, tuyến đường đô thị tốc độ cao và các dự án cấp nước. Việc phải tích hợp vào quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040–2060 cũng làm tiến trình kéo dài hơn dự tính ban đầu.

Dù chủ trương đã được thông qua cuối năm 2023, dự án vẫn chưa thể khởi công vì phụ thuộc hoàn toàn vào quỹ đất sạch. Theo kế hoạch của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, thành phố dự kiến hoàn tất thu hồi đất từ cầu Phú Hữu đến đường 79 và từ nút Bình Thái đến Phạm Văn Đồng vào tháng 11/2025. Với các trường hợp không hợp tác, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế trong tháng 12/2025 theo quy định.

Khi mặt bằng bàn giao, hai gói thầu xây lắp sẽ được khởi công cùng lúc vào ngày 19/12/2025 để kịp mốc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Về giải ngân vốn đầu tư công, ông Hùng cho biết đến thời điểm hiện tại, Ban Giao thông mới giải ngân đạt hơn 50% kế hoạch năm 2025, tương ứng hơn 8.600 tỷ đồng. Mục tiêu vẫn là giải ngân đủ 100% vào cuối năm nhưng lại đang phụ thuộc lớn vào tiến độ mặt bằng và khả năng ký kết hợp đồng thi công.

Vân Sơn
#Tiến độ dự án giao thông TP.HCM #Thủ tục pháp lý và mặt bằng #Chậm triển khai cao tốc TP.HCM – Mộc Bài #Vấn đề quy trình và pháp luật thay đổi #Dự án Vành đai 2 và các nút giao #Phối hợp quy hoạch chung thành phố #Giải phóng mặt bằng và thu hồi đất #Giải ngân vốn đầu tư công #Phát triển hạ tầng giao thông TP.HCM #Tác động của thủ tục đến tiến độ dự án

