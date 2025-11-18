Khởi công toàn bộ dự án cải tạo rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM

TPO - Hai gói thầu xây lắp còn lại (trị giá hơn 2.300 tỷ đồng) của dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm ở TPHCM chính thức được khởi công vào sáng nay (18/11).

Sáng 18/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (UBND TPHCM) đã tổ chức lễ khởi công gói thầu XL-01 và XL-02 thuộc dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Đây là 2 trong số 3 gói thầu thuộc dự án cải tạo tuyến rạch được mệnh danh là ô nhiễm bậc nhất TPHCM. Trước đó, gói XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật đã được khởi công khoảng 6 tháng trước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: Đây là dự án có quy mô rất lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng và liên quan đến hơn 2.200 hộ dân. Ông khẳng định: “Dự án rạch Xuyên Tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông, thoát nước, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị. Chúng ta phải ưu tiên tối đa cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm tạo lập cuộc sống tốt hơn cho người dân trong vùng dự án”.

Theo ông Cường, gói thầu XL03 đã khởi công từ tháng 5/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu nỗ lực rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026. Với hai gói thầu vừa khởi công, tiến độ hợp đồng đến năm 2028, nhưng thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Ông Cường đề nghị: “Ngay sau lễ khởi công, các nhà thầu phải triển khai thi công ngay, tập trung máy móc, nhân lực, vật tư; tranh thủ thời điểm đã qua mùa mưa để đẩy nhanh tiến độ, kể cả làm 3 ca, thi công ngày lễ, ngày nghỉ nếu cần thiết”.

Đoạn rạch Xuyên Tâm thuộc phạm vi gói thầu xây lắp số 1. Ảnh: Hữu Huy

Về giải ngân, năm 2025 dự án được bố trí khoảng 1.800 tỷ đồng nhưng đến nay mới đạt gần 50%. Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm. Ông nhấn mạnh: Các sở, ban ngành sẽ ưu tiên hỗ trợ về cơ chế, thủ tục để tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Đối với chính quyền địa phương, ông Cường ghi nhận sự phối hợp của bốn phường nơi dự án đi qua và đề nghị tiếp tục tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ông nhắc lại yêu cầu của Bí thư Thành ủy về việc bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2025 và khẳng định: “Thời gian không còn nhiều, rất mong các địa phương nỗ lực cao nhất để đáp ứng yêu cầu”.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng lưu ý các phường cần rà soát, điều chỉnh đồng bộ quy hoạch dọc tuyến, triển khai các công trình kết nối hạ tầng nhằm phát huy hiệu quả tổng thể của dự án.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công hai gói thầu còn lại của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Ảnh: Hữu Huy

Tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Cường cho biết thêm: Thành phố đã phê duyệt thêm dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng – tái định cư rạch Văn Thánh, với hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Kinh nghiệm và bài học từ rạch Xuyên Tâm sẽ được áp dụng để đẩy nhanh tiến độ dự án này.

Dự án rạch Xuyên Tâm có phạm vi từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, tổng chiều dài tuyến khoảng 8,875 km, bao gồm tuyến chính dài 6,638 km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu với tổng chiều dài 2,237 km, đi qua địa bàn quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp (cũ).

Dự án bao gồm các hạng mục: xây dựng kè bảo vệ bờ bằng bê tông cốt thép, nạo vét lòng rạch với độ sâu 3,5 m, xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải, đường giao thông hai bên rạch với quy mô 2 làn xe mỗi bên, công viên, mảng xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự án lên đến hơn 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028.

Máy móc, trang thiết bị được tập kết tại phạm vi công trường gói thầu xây lắp số 1. Ảnh: Hữu Huy

Gói thầu XL-01 giá trị hơn 1.160 tỷ đồng có phạm vi từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm nhánh rạch Cầu Sơn, với tổng chiều dài tuyến xây dựng khoảng 2,94 km (trong đó tuyến rạch chính dài 2,512 km và rạch nhánh Cầu Sơn dài 428 m). Gói thầu XL-02 giá trị hơn 1.210 tỷ đồng (tiếp nối gói XL-01, có phạm vi từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu).

Liên danh thực hiện gói thầu XL-01 bao gồm Công ty Cổ Phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Trungnam E&C), Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nga Hải, Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè và Phát triển Nông thôn Hải Dương.

Liên danh thực hiện gói thầu XL-02 gồm Công ty TNHH Sản xuất xây dựng thương mại Đại Á Châu - Công ty CP Xây dựng số 5 - Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 - Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ D.N.T.