An Giang nghiên cứu tuyến đường rộng 80m nối Rạch Giá - Long Xuyên

TPO - Với tổng chiều dài gần 63km, tuyến đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên có nền đường 80m, được thiết kế 6 làn xe, và quỹ đất dự phòng cho tàu điện trên cao.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên.

An Giang nghiên cứu tuyến đường 6 làn xe kết nối Rạch Giá - Long Xuyên (Ảnh minh họa).

Theo quyết định, Dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp I, có tổng chiều dài tuyến gần 63km. Trong đó tuyến chính dài gần 52km và tuyến nối dài gần 11 km, bao gồm hai đoạn: Từ nút giao Lạc Hồng - Ngô Quyền đến tuyến tránh Rạch Giá và từ nút giao các đường Trần Hưng Đạo - Phạm Cự Lượng đến tuyến tránh Long Xuyên.

Tuyến đường dự kiến đi qua phường Long Xuyên, các xã Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Tân Hội, Thạnh Lộc và phường Rạch Giá. Ngoài ra, dự án đi qua 2 xã Thạnh An và Thạnh Quới của TP. Cần Thơ.

Tuyến được dự kiến nền đường rộng 80m, thiết kế 6 làn xe ô tô (mỗi bên 3 làn, có dự phòng quỹ giữa đường cho tuyến tàu điện trên cao trong tương lai).

Kinh phí thực hiện khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên hơn 5,7 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh.

Mục tiêu của Dự án nhằm rút ngắn khoảng cách kết nối giữa hai đô thị, liên thông các phương thức vận tải, phát triển các khu đô thị vệ tinh, đồng thời phát huy vai trò “đô thị đầu tàu” của Rạch Giá và Long Xuyên, tạo động lực phát triển cho toàn tỉnh.