Nghệ An bắn pháo hoa mừng năm mới ở biển Cửa Lò

TPO - Đêm Countdown 2026 tại biển Cửa Lò (Nghệ An) sẽ mang đến đại tiệc âm nhạc và pháo hoa tầm cao, góp phần quảng bá hình ảnh trung tâm du lịch biển Bắc Trung Bộ trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Ngày 18/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, công tác chuẩn bị cho chương trình Countdown chào năm 2026 đang được triển khai khẩn trương, bài bản, đảm bảo an ninh, an toàn cho hàng vạn người dân và du khách tham dự.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật Countdown 2026 kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra vào tối 31/12 tại Quảng trường Ánh sáng (VinWonders Cửa Hội, phường Cửa Lò).

Công tác tổ chức, phân luồng người xem, phương án phòng cháy chữa cháy, y tế và điều tiết giao thông đã được xây dựng, sẵn sàng đáp ứng quy mô lớn của sự kiện.

Pháo hoa rực sáng ở biển Cửa Lò.

Hoạt động bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới được thực hiện đúng quy định của Chính phủ, sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa, tuân thủ đầy đủ các quy trình kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Chương trình nghệ thuật sẽ được dàn dựng trên sân khấu ngoài trời hiện đại, ứng dụng hệ thống âm thanh – ánh sáng chuyên nghiệp, quy tụ nhiều ca sĩ trẻ, DJ, rapper, vũ đoàn cùng các nghệ sĩ của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Các tiết mục mang tinh thần trẻ trung, giàu năng lượng, phản ánh hình ảnh một Nghệ An năng động, hội nhập và không ngừng chuyển mình.

Ngay sau thời khắc đếm ngược chuyển giao năm mới, bầu trời biển Cửa Lò sẽ rực sáng với màn pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút – điểm nhấn được mong chờ nhất của đêm Countdown 2026.

Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Cửa Lò – trung tâm du lịch biển của Bắc Trung Bộ, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí năm 2026 của tỉnh Nghệ An, thu hút đông đảo người dân và du khách trong thời khắc đón chào năm mới.