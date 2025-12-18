Hai bé gái tử vong bất thường bên bờ sông ở Tây Ninh

TPO - Ngày 18/12, gia đình đã tổ chức an táng hai bé gái 10 và 11 tuổi ngụ xã Cần Giuộc (Tây Ninh) sau khi phát hiện các em đã tử vong bên bờ sông. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân là em T.U.N. (11 tuổi) và N.T.T.V. (10 tuổi), cùng ngụ ấp 4, xã Cần Giuộc (Tây Ninh).

Trước đó vào ngày 15/12, hai gia đình trình báo N. và V. rời nhà đi chơi cùng nhau nhưng không trở về.

Ngay sau khi nhận tin, gia đình và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực xung quanh nhưng không có kết quả. Thông tin về hai bé mất liên lạc cũng được chia sẻ trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Đến ngày 17/12, người dân phát hiện thi thể hai bé bên bờ một tuyến sông chảy qua địa bàn xã Cần Giuộc. Vị trí phát hiện hai thi thể cách nhau không xa.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi theo quy định pháp luật. Sau đó, thi thể hai bé được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.