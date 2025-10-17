Học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 17/10, lực lượng chức năng phường Đa Mai (Bắc Ninh) đã tìm thấy thi thể một học sinh lớp 8 bị đuối nước tại hồ điều hòa trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện một chiếc xe đạp và đôi dép bỏ lại trên bờ hồ điều hòa thuộc tổ dân phố số 3, phường Đa Mai, nghi có người gặp nạn nên đã báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường Đa Mai phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là em L.Q.H (sinh năm 2012), học sinh lớp 8.

Theo người dân địa phương, chiều cùng ngày, H xin phép bố mẹ đi học bơi cùng vài người bạn. Tuy nhiên, đến tối vẫn không thấy về, gia đình đi tìm thì phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép của em ở bờ hồ, nghi ngờ H bị đuối nước nên đã trình báo chính quyền.

Lực lượng chức năng tìm kiếm em H.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (công an tỉnh Bắc Ninh) đã huy động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng triển khai tìm kiếm. Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể em H, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Đa Mai đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình học sinh gặp nạn. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, làm rõ nguyên nhân.