Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bé 5 tuổi bại liệt tử vong do đuối nước

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một bé trai 5 tuổi ở Cà Mau mắc bệnh bại liệt, không đi và cũng không thể nói chuyện vừa được người dân phát hiện tử vong dưới sông.

Ngày 26/9, UBND xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, nạn nhân là bé N.H.V. (5 tuổi, ngụ xã Phan Ngọc Hiển).

1000022045.jpg
Chính quyền địa phương đến thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, bà Tuyết Thị Xuyến phát hiện một người nằm bất động dưới mé sông khi thủy triều đang rút. Khi đến kiểm tra, bà Xuyến phát hiện cháu V. đã không còn thở liền tri hô hàng xóm sơ cứu nhưng cháu V. không qua khỏi.

Gia đình cháu V. thuộc diện khó khăn tại địa phương, với 5 anh em chị em, bố mẹ chỉ làm thuê, làm mướn ở địa phương.

Cháu V. lại mắc bệnh bại liệt, không đi và cũng không nói chuyện được. Theo chính quyền địa phương, nhà cháu bé gần mé sông nên rất có thể cháu đã bò hoặc lết ra sau nhà và không may bị rơi xuống sông.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an xã Phan Ngọc Hiển đã đến hiện trường xác minh. UBND xã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình vượt qua khó khăn.

Tân Lộc
#bệnh bại liệt trẻ em #đuối nước trẻ nhỏ #tai nạn đuối nước Cà Mau #trẻ em bị bệnh tật #an toàn trẻ em #Cà Mau #Đuối nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục