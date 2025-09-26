Bé 5 tuổi bại liệt tử vong do đuối nước

TPO - Một bé trai 5 tuổi ở Cà Mau mắc bệnh bại liệt, không đi và cũng không thể nói chuyện vừa được người dân phát hiện tử vong dưới sông.

Ngày 26/9, UBND xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, nạn nhân là bé N.H.V. (5 tuổi, ngụ xã Phan Ngọc Hiển).

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, bà Tuyết Thị Xuyến phát hiện một người nằm bất động dưới mé sông khi thủy triều đang rút. Khi đến kiểm tra, bà Xuyến phát hiện cháu V. đã không còn thở liền tri hô hàng xóm sơ cứu nhưng cháu V. không qua khỏi.

Gia đình cháu V. thuộc diện khó khăn tại địa phương, với 5 anh em chị em, bố mẹ chỉ làm thuê, làm mướn ở địa phương.

Cháu V. lại mắc bệnh bại liệt, không đi và cũng không nói chuyện được. Theo chính quyền địa phương, nhà cháu bé gần mé sông nên rất có thể cháu đã bò hoặc lết ra sau nhà và không may bị rơi xuống sông.



Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an xã Phan Ngọc Hiển đã đến hiện trường xác minh. UBND xã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình vượt qua khó khăn.