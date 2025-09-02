Du khách nước ngoài đuối nước ở Phú Quốc tử vong

TPO - Một trong 5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển ở Phú Quốc (An Giang) đã không qua khỏi, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa suốt gần 2 ngày qua.

Ngày 2/9, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) xác nhận, nam du khách người Trung Quốc - 1 trong 5 nạn nhân bị đuối nước khi tắm biển đã tử vong. "Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng du khách đã không qua khỏi sau gần 2 ngày hôn mê sâu và phải thở máy”, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thông tin.

Du khách người Trung Quốc được lực lượng cứu hộ sơ cứu sau khi được đưa lên bờ.



Trước đó, chiều 31/8, tại bãi biển khu phố 7 (Dương Đông), sóng lớn bất ngờ cuốn nhóm 5 du khách ra xa. Người dân và nhân viên khách sạn đã kịp thời ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ sơ cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Trong số này, 2 nạn nhân chỉ bị nhẹ đã xin về; một cháu bé 12 tuổi cùng người đàn ông lao ra cứu em hiện điều trị tại khoa hồi sức, sức khỏe ổn định



Riêng nạn nhân L.R. (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) không qua khỏi sau nỗ lực cứu chữa.