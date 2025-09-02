Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Du khách nước ngoài đuối nước ở Phú Quốc tử vong

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một trong 5 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển ở Phú Quốc (An Giang) đã không qua khỏi, dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa suốt gần 2 ngày qua.

Ngày 2/9, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) xác nhận, nam du khách người Trung Quốc - 1 trong 5 nạn nhân bị đuối nước khi tắm biển đã tử vong. "Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng du khách đã không qua khỏi sau gần 2 ngày hôn mê sâu và phải thở máy”, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thông tin.

z6964678462128-98ce9a16ee0f6ffe7c9675942d72c8be-265-2320.jpg
Du khách người Trung Quốc được lực lượng cứu hộ sơ cứu sau khi được đưa lên bờ.

Trước đó, chiều 31/8, tại bãi biển khu phố 7 (Dương Đông), sóng lớn bất ngờ cuốn nhóm 5 du khách ra xa. Người dân và nhân viên khách sạn đã kịp thời ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bờ sơ cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Trong số này, 2 nạn nhân chỉ bị nhẹ đã xin về; một cháu bé 12 tuổi cùng người đàn ông lao ra cứu em hiện điều trị tại khoa hồi sức, sức khỏe ổn định

Riêng nạn nhân L.R. (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) không qua khỏi sau nỗ lực cứu chữa.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (30/8 - 2/9), du lịch An Giang ước đón hơn 385.000 lượt khách, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 18.090 lượt khách quốc tế, tăng 14,6%. Doanh thu từ du lịch đạt 511 tỷ đồng, tăng 44. Riêng đặc khu Phú Quốc đón hơn 81.000 lượt khách, trong đó có gần 18.000 lượt khách quốc tế. Lượng khách lưu trú đạt hơn 23.000 lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Nhật Huy
#Đuối nước #Phú Quốc #tử vong #An Giang #tắm biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục