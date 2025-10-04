Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Cảnh báo hiểm họa trẻ em đuối nước trên cạn

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một bé gái ở Tây Ninh vừa thoát chết hy hữu sau khi ngã úp mặt vào xô nước trong nhà. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa “đuối nước trên cạn” từ những vật chứa nước tưởng chừng vô hại trong nhà nhưng có thể cướp đi sinh mạng con trẻ.

Xô chứa nước trong nhà suýt gây hoạ với con trẻ

Ngày 3/10, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bé gái V.M.A. (17 tháng tuổi, ngụ Tây Ninh) trong tình trạng đặc biệt nguy kịch sau khi ngã úp mặt vào xô nước tại nhà.

Theo Bs Tiến, trước đó khi mẹ đang làm việc nhà nên không để mắt đến con. Khi không thấy con, chị quay sang đi tìm thì phát hiện bé đang cắm đầu vào xô chứa nước (thời gian khoảng 2–3 phút).

y-te.jpg
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã được các bác sĩ nỗ lực cứu sống (ảnh: BVCC)

Khi phát hiện, trẻ đã bất tỉnh, tím tái, người nhà hốt hoảng bế xốc ngược để bé nôn ra ít nước rồi đưa đến phòng khám gần nhà. Tại đây, bé được hồi sức tim phổi thì may mắn có nhịp tim trở lại nhưng trẻ vẫn lơ mơ, phải thở oxy. Các bác sĩ đã lập tức chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

BS Minh Tiến cho biết, khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng mê man, co giật, thở khó, SpO2 chỉ 95%. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị toan chuyển hóa, thiếu oxy máu, X-quang phổi có tổn thương, não phù nhẹ hai bán cầu. Bệnh nhi được chẩn đoán bị ngạt nước, thiếu oxy não, viêm phổi hít, lập tức được đặt nội khí quản, chống phù não, chống co giật, dùng kháng sinh và điều chỉnh điện giải.

Sau hơn một tuần điều trị tích cực, bé đã qua cơn nguy kịch, cai máy thở, tự thở oxy, tri giác dần bình phục. Hiện trẻ đã được chuyển sang khoa Hô hấp để tiếp tục theo dõi.

Hiểm họa từ thói quen sinh hoạt

Thời gian qua, nhiều tai nạn thương tâm tương tự đã được ghi nhận. Tháng 5/2025, bé gái 19 tháng tuổi tại Hà Nội ngã vào xô nước thải điều hòa chỉ sâu hơn 10 cm, may mắn được cứu kịp thời. Tháng 12/2024, một bé 18 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong sau khi ngã vào lu nước trong nhà.

Tháng 4/2024, tại Côn Đảo, bé gái 2 tuổi cũng tử vong khi úp mặt vào xô nhựa cao 50 cm chỉ chứa 15 cm nước tại nhóm trẻ gia đình. Những sự việc đau lòng cho thấy nguy cơ đuối nước trên cạn hoàn toàn hiện hữu, không kém phần nguy hiểm so với đuối nước ngoài sông suối.

BS Minh Tiến cảnh báo, chỉ một thoáng lơ là, một xô nước nhỏ cũng có thể cướp đi sinh mạng trẻ. Để tránh những tai nạn tương tự có thể xảy ra, phụ huynh không nên để xô chậu chứa nước trong nhà hoặc khu vực trẻ có thể tiếp cận. Trường hợp bắt buộc phải chứa nước, vật chứa phải có nắm đậy, tuyệt đối không để trẻ tự chơi trong nhà tắm hay gần các vật chứa nước.

Với trẻ lớn, không nên cho tự tắm sông, suối, ngay cả trong hồ bơi cũng cần giám sát chặt chẽ. Tại các công trình công cộng có hố sâu hay nước đọng, đơn vị thi công phải có rào chắn, bảng cảnh báo để tránh tai nạn cho trẻ em.

Trong tình huống phát hiện trẻ bị đuối nước, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không được xốc ngược, lăn lu hay ấn bụng để “tống nước” vì mất thời gian vàng. Thay vào đó, cần thực hiện đúng kỹ năng hồi sức tim phổi, ấn tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt ngay tại hiện trường khi trẻ ngưng thở, tím tái.

Bác sĩ khuyến cáo, việc trang bị kỹ năng bơi lội và sơ cứu cơ bản cho trẻ ngay từ nhỏ là cần thiết, giúp giảm thiểu nguy cơ và tăng khả năng sống sót nếu không may tai nạn xảy ra.

Vân Sơn
