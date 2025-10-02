Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Phẫu thuật tái tạo cho bé trai chào đời không có hậu môn

Vân Sơn
TPO - Bệnh nhi chào đời trong tình trạng không có lỗ hậu môn - bất sản hậu môn trực tràng. Đây là tình trạng hiếm gặp với tỷ lệ chỉ khoảng 1/4.000 trẻ sơ sinh. Các bác sĩ buộc phải can thiệp ngoại khoa khẩn cấp ngay sau khi bé lọt lòng mẹ, đồng thời thực hiện điều trị phẫu thuật tái tạo theo lộ trình.

Ngày 2/10, BS Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Bệnh viện Quốc tế City cho biết, tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp trẻ bị dị tật hiếm gặp, bệnh nhi là bé trai N.T.K. Theo bệnh sử, cách đây hơn 6 tháng ngay khi sinh ra, trẻ được thăm khám và phát hiện không có lỗ hậu môn. Bác sĩ còn ghi nhận trẻ có tinh hoàn ẩn, một bất thường bẩm sinh khác.

Dựa theo phân loại y khoa, các bác sĩ xác định đây là dị tật bất sản hậu môn trực tràng (Anorectal Malformation - ARM) hiếm gặp và cần chiến lược điều trị nhiều giai đoạn.

Để cứu sống bệnh nhi, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật mở hậu môn tạm ra da chỉ trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Can thiệp này giúp giải quyết tình trạng tắc ruột cấp, cho phép phân được đào thải ra ngoài, đồng thời tạo điều kiện để trẻ có thời gian phát triển, tăng cân trước khi bước vào các ca phẫu thuật phức tạp hơn.

bat-san-hau-mon-8342.png
Hình ảnh kiểm tra ghi nhận, trẻ chào đời trong tình trạng không có hậu môn

Khi bé được hơn ba tháng tuổi, ca mổ quan trọng thứ hai được tiến hành nhằm tái tạo ống hậu môn – trực tràng. Đây là một phẫu thuật bóc tách bóng trực tràng và đưa xuống vị trí giải phẫu bình thường để tạo hình hậu môn mới. Sau ca mổ, trẻ bắt đầu hành trình tập nong hậu môn nhằm ngăn ngừa biến chứng hẹp hậu môn do sẹo co rút.

Đến tháng 9/2025, khi bé được 6 tháng tuổi, trọng lượng cơ thể được hơn 7kg và có thể trạng đủ tốt, bác sĩ đã thực hiện thì phẫu thuật cuối cùng, đóng hậu môn tạm và đồng thời hạ tinh hoàn ẩn xuống bìu. Cuộc phẫu thuật thành công giúp bé có thể tự đi tiêu qua hậu môn mới, dấu hiệu cho thấy đường tiêu hóa đã hoạt động thông suốt.

Theo các bác sĩ, hành trình điều trị bất sản hậu môn không dừng lại sau phẫu thuật. Trẻ cần được theo dõi lâu dài, bởi những thách thức lớn nhất chính là duy trì chức năng ruột ổn định và xử lý tình trạng táo bón – vốn dễ xảy ra ở nhóm bệnh nhi này. Quá trình nong hậu môn định kỳ cũng là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn đầu để đảm bảo lỗ hậu môn mới giữ được kích thước phù hợp.

Để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời cho trẻ bị dị tật không có hậu môn, các chuyên gia khuyến cáo, thai phụ nên tuân thủ lịch khám thai định kỳ. Ngay sau khi sinh, trẻ cần được thăm khám bởi bác sĩ sơ sinh hoặc nữ hộ sinh. Nếu sau 24 giờ mà trẻ chưa đi phân su, gia đình cần báo ngay cho nhân viên y tế để được kiểm tra, vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật đường tiêu hóa.

Các bác sĩ cho biết, bất sản hậu môn trực tràng (ARM) là dị tật bẩm sinh khiến trẻ không có lỗ hậu môn hoặc ống hậu môn – trực tràng không thông với nhau. Tỷ lệ mắc khoảng 1/4.000 trẻ sơ sinh, bé trai thường gặp nhiều hơn bé gái. Nguyên nhân hiện chưa rõ ràng, có thể liên quan đến rối loạn phát triển phôi thai. Nếu không được phát hiện và xử trí sớm, trẻ có thể tử vong do tắc ruột hoặc nhiễm trùng nặng. Phẫu thuật tái tạo là phương pháp điều trị chính.

Vân Sơn
