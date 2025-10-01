Bé trai 5 tuổi bị chó béc giê nhà hàng xóm cắn nát mặt

TPO - Ngày 1/10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu khẩn cho bé trai bị chó béc giê của hàng xóm tấn công. Các bác sĩ đã kích hoạt mô hình liên chuyên khoa, phẫu thuật trong “giờ vàng” cứu khuôn mặt, chức năng mắt và hạn chế tối đa di chứng thẩm mỹ cho bệnh nhi.

Những vết thương kinh hoàng do thú cưng

Đó là trường hợp bé L.H.H. (5 tuổi, ngụ tại TP.HCM) vừa nhập viện cấp cứu trong tình trạng vùng mặt bị rách nát. Theo thông tin từ gia đình, tai nạn xảy ra khi trẻ đang chơi trước nhà thì bị con chó của gia đình hàng xóm bất ngờ lao đến cắn trực diện vào vùng mặt.

Bệnh nhi bị chó cắn rách nát vùng mặt, thời điểm nhập viện cấp cứu (ảnh: BVCC)

Chỉ trong vài giây, khuôn mặt bé rách nát, tổn thương chằng chịt kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên, chảy máu dữ dội. Bệnh nhi được sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển gấp vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1.

BS.CKII Hồ Vân Phụng, Quyền Trưởng khoa Răng Hàm Mặt và các đồng nghiệp thuộc 3 chuyên khoa Mắt, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn. Trong ca phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ, ê kíp đã cắt lọc vết thương, tái tạo nhiều lớp mô, phục hồi rìa mi và mép mi đúng giải phẫu để đảm bảo trẻ có thể nhắm mở mắt bình thường. Đường khâu được giấu theo nếp da và tái lập trục lông mày, vừa bảo toàn chức năng, vừa cải thiện yếu tố thẩm mỹ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi thị lực, kiểm soát nhiễm trùng và trị liệu tâm lý. Sau khi được chăm sóc tích cực, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, gương mặt được bảo tồn gần như toàn vẹn. “Với vết thương vùng mặt – mi ở trẻ, từng phút đều quý giá. Nếu bỏ lỡ ‘giờ vàng’, nguy cơ sẹo xấu, ảnh hưởng thị lực, thẩm mỹ và cả tâm lý khi trưởng thành là rất lớn” - BS.Phụng cho hay.

Liên tiếp bị chó tấn công

Thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ việc chó tấn công trẻ em tại nhiều địa phương. Cuối tháng 3/2025, một bé trai 3 tuổi ở Hà Tĩnh bị chó nhà hàng xóm tấn công, gây tổn thương nặng vùng trán và mắt, rách sụn mi trên. Tiếp đến, ngày 14/6/2025, bé trai 2 tuổi ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang bị chó nhà người thân cắn rách đầu, vết thương dài hơn 10cm, lộ hộp sọ.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu, giữ lại chức năng và thẩm mỹ trên gương mặt của trẻ

Ngày 18/6/2025, tại Hà Nội, bé trai 29 tháng tuổi bị chó của hàng xóm cắn nhiều nhát vào cổ, tay và đùi, trong đó vết thương lớn vùng cổ chỉ cách động mạch cổ 3 cm, đe dọa tính mạng. Tại Đồng Tháp, ngày 5/8/2025, bé trai 3 tuổi bị chó cắn vùng cổ – gáy, sau đó phải chuyển gấp lên TPHCM điều trị.

Theo các bác sĩ, do chiều cao của trẻ ngang tầm đầu của chó, những vết cắn thường nhằm vào vùng mặt – vị trí đặc biệt nguy hiểm. Vết thương do chó cắn không chỉ gây mất máu, nhiễm trùng mà còn có thể để lại sẹo suốt đời, thậm chí tổn hại thị lực.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyến cáo người nuôi chó cần tuyệt đối tuân thủ an toàn. Chó phải được rọ mõm, dắt bằng dây, tiêm phòng dại đầy đủ và tẩy giun định kỳ. Trẻ nhỏ không bao giờ nên chơi một mình với chó, kể cả chó nuôi của gia đình. Nếu bị cắn, cần rửa vết thương ít nhất 15 phút bằng xà phòng và nước, che bằng gạc sạch, nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuyệt đối không bôi thuốc lá, thuốc màu hay tự khâu tại nhà.