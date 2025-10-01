Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bé trai 5 tuổi bị chó béc giê nhà hàng xóm cắn nát mặt

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 1/10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu khẩn cho bé trai bị chó béc giê của hàng xóm tấn công. Các bác sĩ đã kích hoạt mô hình liên chuyên khoa, phẫu thuật trong “giờ vàng” cứu khuôn mặt, chức năng mắt và hạn chế tối đa di chứng thẩm mỹ cho bệnh nhi.

Những vết thương kinh hoàng do thú cưng

Đó là trường hợp bé L.H.H. (5 tuổi, ngụ tại TP.HCM) vừa nhập viện cấp cứu trong tình trạng vùng mặt bị rách nát. Theo thông tin từ gia đình, tai nạn xảy ra khi trẻ đang chơi trước nhà thì bị con chó của gia đình hàng xóm bất ngờ lao đến cắn trực diện vào vùng mặt.

nhi-1-1.jpg
Bệnh nhi bị chó cắn rách nát vùng mặt, thời điểm nhập viện cấp cứu (ảnh: BVCC)

Chỉ trong vài giây, khuôn mặt bé rách nát, tổn thương chằng chịt kéo dài từ trán qua cung mày đến mi trên, chảy máu dữ dội. Bệnh nhi được sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển gấp vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1.

BS.CKII Hồ Vân Phụng, Quyền Trưởng khoa Răng Hàm Mặt và các đồng nghiệp thuộc 3 chuyên khoa Mắt, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn. Trong ca phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ, ê kíp đã cắt lọc vết thương, tái tạo nhiều lớp mô, phục hồi rìa mi và mép mi đúng giải phẫu để đảm bảo trẻ có thể nhắm mở mắt bình thường. Đường khâu được giấu theo nếp da và tái lập trục lông mày, vừa bảo toàn chức năng, vừa cải thiện yếu tố thẩm mỹ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi thị lực, kiểm soát nhiễm trùng và trị liệu tâm lý. Sau khi được chăm sóc tích cực, hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, gương mặt được bảo tồn gần như toàn vẹn. “Với vết thương vùng mặt – mi ở trẻ, từng phút đều quý giá. Nếu bỏ lỡ ‘giờ vàng’, nguy cơ sẹo xấu, ảnh hưởng thị lực, thẩm mỹ và cả tâm lý khi trưởng thành là rất lớn” - BS.Phụng cho hay.

Liên tiếp bị chó tấn công

Thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ việc chó tấn công trẻ em tại nhiều địa phương. Cuối tháng 3/2025, một bé trai 3 tuổi ở Hà Tĩnh bị chó nhà hàng xóm tấn công, gây tổn thương nặng vùng trán và mắt, rách sụn mi trên. Tiếp đến, ngày 14/6/2025, bé trai 2 tuổi ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang bị chó nhà người thân cắn rách đầu, vết thương dài hơn 10cm, lộ hộp sọ.

nhi-1-2.jpg
Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu, giữ lại chức năng và thẩm mỹ trên gương mặt của trẻ

Ngày 18/6/2025, tại Hà Nội, bé trai 29 tháng tuổi bị chó của hàng xóm cắn nhiều nhát vào cổ, tay và đùi, trong đó vết thương lớn vùng cổ chỉ cách động mạch cổ 3 cm, đe dọa tính mạng. Tại Đồng Tháp, ngày 5/8/2025, bé trai 3 tuổi bị chó cắn vùng cổ – gáy, sau đó phải chuyển gấp lên TPHCM điều trị.

Theo các bác sĩ, do chiều cao của trẻ ngang tầm đầu của chó, những vết cắn thường nhằm vào vùng mặt – vị trí đặc biệt nguy hiểm. Vết thương do chó cắn không chỉ gây mất máu, nhiễm trùng mà còn có thể để lại sẹo suốt đời, thậm chí tổn hại thị lực.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyến cáo người nuôi chó cần tuyệt đối tuân thủ an toàn. Chó phải được rọ mõm, dắt bằng dây, tiêm phòng dại đầy đủ và tẩy giun định kỳ. Trẻ nhỏ không bao giờ nên chơi một mình với chó, kể cả chó nuôi của gia đình. Nếu bị cắn, cần rửa vết thương ít nhất 15 phút bằng xà phòng và nước, che bằng gạc sạch, nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuyệt đối không bôi thuốc lá, thuốc màu hay tự khâu tại nhà.

Chó là loài vật có bản năng bảo vệ lãnh thổ, dễ tấn công khi cảm thấy bị đe dọa, đặc biệt với trẻ nhỏ. Vết thương do chó cắn ở vùng mặt nguy hiểm vì liên quan đến mắt, khí quản và nhiều cơ quan quan trọng. Khi có sự cố, người sơ cứu cần rửa vết thương ngay, che gạc sạch và đến bệnh viện để được xử trí đúng cách, tránh nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm bệnh dại đe dọa tính mạng.

Vân Sơn
#cắn chó béc giê #tai nạn chó cắn trẻ em #cấp cứu mặt bị chó cắn #phẫu thuật thẩm mỹ sau tai nạn #an toàn vật nuôi và chó cắn #phòng tránh chó cắn trẻ nhỏ #tiêm phòng dại chó #xử trí vết thương do chó cắn #cảnh báo tai nạn chó cắn #bảo vệ trẻ em khỏi chó

Xem thêm

Cùng chuyên mục