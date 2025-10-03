Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Thiếu tá quân y hôn mê sâu thoát chết nhờ lá gan của người anh

Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 3/10, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu cho Thiếu tá, y sĩ quân y Đỗ Văn C. (40 tuổi). Lá gan hiến tặng từ người anh ruột không chỉ cứu sống em trai mà còn đánh dấu sự thành công trong kỹ thuật ghép tạng tại bệnh viện.

Từ chiến sĩ quân y tận tụy đến bệnh nhân nơi cửa tử

Nhiều năm qua, Thiếu tá Đỗ Văn C. công tác tại một đơn vị quân y ở khu vực phía Nam, lặng lẽ gắn bó với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho đồng đội trên thao trường, trong từng bữa cơm, giấc ngủ. Nhưng căn bệnh viêm gan B mạn tính đã bất ngờ bùng phát. Vì bận rộn với nhiệm vụ, anh ngưng thuốc kháng vi rút, chỉ trong ít tuần, bệnh tình chuyển biến xấu.

quan-y-3.jpg
Bệnh viện đã huy động hàng trăm y bác sĩ thực hiện song song hai cuộc phẫu thuật tiếp nhận gan từ người anh hiến tặng và ghép vào cơ thể người em

Khi được đưa vào Bệnh viện Quân y 175, các chỉ số sinh hóa cho thấy gan suy kiệt nghiêm trọng. Chỉ trong hai ngày, người y sĩ từ tỉnh táo rơi vào hôn mê gan sâu, rối loạn đông máu nặng, lá gan người bệnh gần như mất hoàn toàn chức năng. Và nếu không được ghép gan kịp thời, tình trạng nhiễm độc này sẽ dẫn tới những tổn thương thực thể ở não nghiêm trọng như phù não, thoát vị thân não… tiên lượng tử vong gần như chắc chắn.

Hội đồng chuyên môn xác định: ghép gan khẩn cấp là lựa chọn duy nhất để giữ lại sự sống cho người lính quân y. Trong giờ phút sinh tử, người anh trai ruột sinh năm 1981 đã không ngần ngại tình nguyện hiến gan. Chỉ sau 48 giờ, toàn bộ quy trình sàng lọc, hội chẩn, chuẩn bị phẫu thuật được hoàn tất.

Ca mổ kéo dài hơn 8 giờ, huy động hàng trăm y bác sĩ, kỹ thuật viên. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện và hướng dẫn chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, lá gan của người anh đã kịp thời hồi sinh sự sống cho người em. Sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số hồi phục khả quan. Người anh hiến gan cũng ổn định sức khỏe, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

quan-y-1.jpg
Đây là cuộc phẫu thuật ghép tạng lần thứ 9 diễn ra tại Bệnh viện Quân y 175

“Đây thực sự là cuộc chạy đua với tử thần. Nếu không được ghép gan khẩn cấp, bệnh nhân sẽ tử vong trong thời gian ngắn,” – Thiếu tá, BS.CKI Nguyễn Văn Mạnh, trưởng kíp ghép gan chia sẻ.

Khoảnh khắc sau ca mổ, người lính trẻ nắm chặt tay anh trai, ánh mắt ngập tràn biết ơn. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc của hai anh em ruột thịt, mà còn là niềm tự hào chung của những người lính – thầy thuốc quân y, những con người coi sự sống của đồng chí, đồng đội là mệnh lệnh chiến đấu.

Cảnh báo hiểm họa nếu tự ý ngưng dùng thuốc

Đây là ca ghép gan thứ 9 diễn ra thành công tại Bệnh viện Quân y 175. Sự sống của các bệnh nhân sau khi được ghép tạng không chỉ là bước tiến y học, mà còn khẳng định sức mạnh nhân văn và tình đồng chí trong Quân đội.

Đại tá - TS.BS Nguyễn Việt Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh: “Nếu như ở ca ghép gan đầu tiên cần tới 15 chuyên gia từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực tiếp hỗ trợ, thì đến nay ê kíp của Bệnh viện Quân y 175 đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật, chỉ cần 2 chuyên gia giám sát. Đây là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ thầy thuốc quân y”.

quan-y-2.jpg
Bệnh viện Quân y 175 đã làm chủ được kỹ thuật ghép gan

Với ca ghép gan cấp cứu này, Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm ghép tạng hàng đầu của Quân đội và khu vực phía Nam. Bệnh viện đang là điểm tựa y tế chiến lược, sẵn sàng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu và cứu chữa người bệnh trong mọi tình huống.

Từ trường hợp trên, BS Nguyễn Văn Mạnh cảnh báo, bệnh não gan do suy gan cấp là một tình trạng rối loạn ý thức từ nhẹ đến hôn mê sâu, gây ra bởi sự tích tụ các chất độc (đặc biệt là amoniac) do gan không còn đủ chức năng để thải độc. Đây là một biến chứng nặng, thường đi kèm với rối loạn đông máu và có nguy cơ tử vong cao.

quan-y-4.jpg
Sau cuộc phẫu thuật ghép gan, sức khỏe của người bệnh đang bình phục tốt

Đối với những người mắc vi rút viêm gan B (HBV) đang được kiểm soát bằng thuốc kháng vi rút (như tenofovir, entecavir…), BS Mạnh khuyến cáo tuyệt đối không được ngừng thuốc kháng vi rút đột ngột. Việc tự ý ngừng thuốc một cách đột ngột, sẽ làm mất cơ chế kìm hãm vi rút dẫn đến sự nhân lên ồ ạt của HBV, kích hoạt trạng thái phản ứng quá mức của hệ miễn dịch.

Sự bùng phát miễn dịch (immune rebound) sẽ gây phản ứng viêm mạnh tại gan, làm men gan tăng vọt và có thể gây suy gan cấp nặng hoặc tối cấp với tiên lượng tử vong cao, nhất là ở người đã có xơ gan hoặc dự trữ chức năng gan kém.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc ngừng thuốc kháng vi rút ở bệnh nhân viêm gan B chỉ được cân nhắc theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ và luôn phải theo dõi chặt chẽ các chỉ số HBV_DNA, HBsAg, HbeAg, men gan để tránh nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Vân Sơn
