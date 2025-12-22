LÂM ĐỒNG: Một cán bộ tử vong khi đánh bắt cá trên biển

TPO - Trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển Lâm Đồng, một cán bộ Mặt trận không may gặp nạn, được tìm thấy tử vong sau hơn nửa ngày mất tích.

Ngày 22/12, UBND xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với người dân đã tìm thấy thi thể ông T.X.A. (SN 1961, trú xã Sơn Mỹ) sau hơn nửa ngày mất tích trên biển.

Thi thể ông A. được phát hiện tại khu vực bờ kè biển Bình Châu (TP Hồ Chí Minh), cách vị trí nghi gặp nạn ban đầu vài cây số. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về địa phương bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Người dân xuyên đêm tìm kiếm ông A.

Theo thông tin ban đầu, sáng 21/12, vợ chồng ông A. mang lưới ra khu vực biển xã Sơn Mỹ để đánh bắt cá. Đến trưa, vợ ông trở về trước, còn ông A. ở lại tiếp tục thả lưới. Chiều tối cùng ngày, không thấy chồng về nhà, vợ ông A. cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện nón và lưới của ông A. trôi dạt vào bờ. Ngay sau đó, chính quyền xã đã huy động lực lượng tìm kiếm dọc bờ biển trong đêm nhưng không có kết quả.

Được biết, ông T.X.A là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thắng Hải, xã Sơn Mỹ. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và phối hợp hỗ trợ các thủ tục theo quy định.