Bắt cán bộ 'rút ruột' 500 triệu đồng quỹ Mặt trận Tổ quốc

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt khẩn cấp một công chức xã Phan Sơn để điều tra hành vi chiếm đoạt 500 triệu đồng từ quỹ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã này.

Sáng 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan (công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chiều 5/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện KSND tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của Khoan theo đúng quy định tố tụng.

Công an tỉnh Lâm Đồng công bố lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc chỉ đạo, điều phối các khoản hỗ trợ, Khoan đã tự ý chuyển 500 triệu đồng trong quỹ của MTTQ xã Phan Sơn vào tài khoản cá nhân, gây nguy cơ thất thoát lớn cho ngân sách của cơ quan.

Làm việc với cơ quan điều tra, Khoan khai số tiền trên đã được dùng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Chỉ sau hai ngày, toàn bộ số tiền đã bị Khoan tiêu hết.

Tại thời điểm bị bắt, Khoan thừa nhận không còn khả năng khắc phục số tiền đã chiếm đoạt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.