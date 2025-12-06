Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lời biện minh của gã xe ôm nghiện ngập buôn ma túy

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa cuộc sống mưu sinh bằng nghề xe ôm ở Bến xe Bắc Vinh, ít ai ngờ Đậu Văn Tuấn lại dùng chính công việc ấy làm vỏ bọc cho hoạt động mua bán ma túy. Đứng trước bục khai báo, người đàn ông chỉ buông một câu: “Buôn ma túy kiếm tiền… tiêu Tết”.

Vỏ bọc của kẻ nghiện ngập

Sau khi tốt nghiệp THPT, Đậu Văn Tuấn (39 tuổi, trú xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An) rời quê xuống Vinh lập nghiệp. Không nghề nghiệp ổn định, không vốn liếng, Tuấn bám víu vào nghề chạy xe ôm ở khu vực Bến xe Bắc Vinh (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An).

Môi trường phức tạp và nhiều cám dỗ khiến Tuấn trượt dài vào ma túy. Từ thử “cho biết” đến nghiện nặng, mỗi cơn vật vã thiếu thuốc khiến gã phải lao vào làm ngày đêm để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Khi túng quẫn, Tuấn chọn con đường tăm tối nhất - buôn bán ma túy.

Nguồn “hàng” của Tuấn bắt đầu khi gã liên lạc với Trần Thị Chanh (56 tuổi, Hà Nội) - một góa phụ nghiện ma túy lâu năm. Chanh không nghề nghiệp ổn định, chuyên gom hàng cho người quen.

z7216541240624-c9b0b827e010fbfcf0056020221400e3.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 30/12/2024, Chanh đến khu vực hồ Đền Lừ (Hà Nội) mua 1 cây heroin, 1 lượng ma túy đá và 6 gói hồng phiến với giá 83 triệu đồng. Sau khi báo cho Tuấn, đối tượng này chuyển trước 45 triệu đồng để đặt hàng.

Không muốn đi một mình, Tuấn rủ Nguyễn Thành Sỹ (36 tuổi, bạn cùng quê và cùng trọ, cũng là con nghiện) ra Hà Nội nhận hàng. Hai người bắt xe khách đi - về trong ngày. Tối về, cả hai ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, chia ma túy thành nhiều gói nhỏ bỏ trong ống hút nhựa để bán lẻ.

Sáng hôm sau, Tuấn mang theo “hàng” đến khu vực bến xe như thường lệ. Tuy nhiên, hành vi Tuấn đã bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Từ đây, Sỹ và Chanh cũng lần lượt sa lưới.

z7216541227855-bb1f6b527204d300be96a31e46d33172.jpg
Bị cáo Đậu Văn Tuấn nhận bản án 12 năm tù.

Khám xét nơi ở của Chanh, Công an thu thêm nhiều gói ma túy. Tổng khối lượng ma túy Chanh phải chịu trách nhiệm lên đến 182 gam; riêng Tuấn và Sỹ là hơn 22 gam heroin.

Hối hận muộn màng

Tại phiên tòa, cả ba bị cáo đều thừa nhận hành vi. Bị cáo Tuấn khai làm thuê, chạy xe nhiều năm, gom góp được chút vốn. Khi nghiện nặng, gã muốn “vừa dùng, vừa bán” và viện cớ “kiếm thêm tiền tiêu Tết”.

Để xin giảm nhẹ, nam bị cáo trình bày gia đình có bố mẹ đều là người từng được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến. Nghe đến đây, chủ tọa lập tức nghiêm giọng: “Bố mẹ bị cáo đã cống hiến, hy sinh cho đất nước. Còn bị cáo lại đi buôn ma túy, chà đạp lên sự hy sinh đó. Bị cáo nghĩ sao?”, Tuấn cúi gằm, im lặng.

Giọng bị cáo Tuấn lạc đi khi nhắc đến gia đình. Nhiều năm đi làm xa nên ít về thăm nhà. Dính vào ma túy càng khiến cuộc đời bị cáo trượt dài, đến khi bị bắt mới thấm hết nỗi đau gây ra cho người thân.

z7216541232584-79d76ce1af4e6e04b6c930af85078e2e.jpg
Bị cáo Trần Thị Chanh lĩnh 20 năm tù.

Đứng cạnh Tuấn, bị cáo Nguyễn Thành Sỹ luôn cúi mặt. Mất một cánh tay sau tai nạn, hôn nhân đổ vỡ, các con phải gửi ông bà nuôi. Cuộc đời rơi vào bế tắc, Sỹ tìm tới ma túy. “Ở cùng trọ nên khi Tuấn rủ buôn ma túy, bị cáo đồng ý để có ma túy dùng và kiếm chút tiền tiêu vặt”, bị cáo Sỹ khai.

Còn bị cáo Chanh – người phụ nữ đã trải qua quá nhiều bi kịch, chỉ biết gạt nước mắt. Không chồng, không con, sống lay lắt bằng những cuộc giao dịch ma túy nhỏ lẻ, Chanh hiểu rõ bản án hôm nay sẽ khép lại tất cả.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Chanh 20 năm tù; bị cáo Đậu Văn Tuấn 12 năm tù. Với vai trò giúp sức và hoàn cảnh khuyết tật, bị cáo Nguyễn Thành Sỹ bị tuyên phạt 7 năm tù.

Ba con người, ba số phận, đều bước qua những khúc quanh lầm lỡ, để rồi trở thành “mắt xích” trong đường dây mua bán ma túy, gieo rắc “cái chết trắng”. Họ hiểu rõ tác hại, hiểu rõ sự nghiêm khắc của pháp luật, nhưng vẫn bất chấp lao theo cám dỗ để rồi phải trả giá bằng nhiều năm tù tội.

Thu Hiền
#ma túy #xe ôm #Nghệ An #bắt giữ #tội phạm #hình phạt #bản án #Đậu Văn Tuấn

Xem thêm

Cùng chuyên mục