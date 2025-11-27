Mang súng, vận chuyển 1.200 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt đối tượng Nênh Sồng cùng tang vật là 1 khẩu súng và 1.200 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 27/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng mang theo súng, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, lúc 21 giờ ngày 25/11, tổ công tác của Đồn Biên phòng Chiềng On chủ trì, phối hợp với tổ công tác Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh) làm nhiệm vụ tại khu vực bản Keo Muông, xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La) đã phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện người này mang theo một khẩu súng Samlex có ký hiệu “Made Germany”, cùng 2 viên đạn và một bao tải dứa.

Qua khám xét, bên trong bao tải có măng khô, được dùng để cất giấu 5 túi ni lông, trong mỗi túi chứa các viên nén hình tròn, ký hiệu WY. Qua kiểm đếm, tổng số là 1.200 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu, đối tượng khai tên là Nênh Sồng (40 tuổi, quốc tịch Lào), số viên nén trên là ma túy tổng hợp. Nênh Sồng cho biết, được một người đàn ông không rõ danh tính ở Lào thuê vận chuyển số ma túy từ bản Nà Khạng, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đến khu vực bản Keo Muông để giao cho một người đàn ông khác, với tiền công 10 triệu đồng.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.