Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán cần sa xuyên biên giới

TPO - Công an TP Đà Nẵng và Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán cần sa lớn, bắt giữ các đối tượng và thu giữ hơn 30kg cần sa vận chuyển trái phép.

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển hơn 30 kg cần sa từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc để tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 4h15 ngày 1/6/2024, tại Km 12 đường tránh Nam hầm Hải Vân giao với đường Tạ Quang Bửu (phường Hòa Hiệp Bắc cũ, nay là phường Hải Vân, TP Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ tổng cộng 196 gói nilong chứa thảo mộc khô nghi là cần sa, trọng lượng khoảng hơn 30kg.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (giữa) tại cơ quan công an.

Theo đó, đối tượng bị bắt quả tang gồm Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1985), trú tại thành phố Hà Nội; Hoàng Văn Hậu (sinh năm 1995), trú tỉnh Đắk Lắk và Hồ Thị Khanh (sinh năm 2004), trú tỉnh Quảng Trị.

Đấu tranh ban đầu, Tuấn khai nhận số thảo mộc trên là cần sa được một đối tượng người nước ngoài thuê vận chuyển từ Bình Dương (cũ) ra Hà Nội với giá 50 triệu đồng. Tuy nhiên, mở rộng điều tra, công an phát hiện lời khai của Tuấn là ngụy biện nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Theo điều tra, thực chất, khoảng tháng 12/2022, Tuấn sang Thái Lan để trồng cây cần sa cho một số đối tượng người Trung Quốc. Từ tháng 7/2023 đến khi bị phát hiện, Tuấn về lại Việt Nam và thuê 7 địa điểm tại tỉnh Bình Dương (cũ) để làm nhà xưởng trồng cây cần sa, thu hoạch hoa, lá để bán ra thị trường.

Tất cả các nhà xưởng đều do Tuấn đứng tên thuê, hạt giống cây cần sa được Tuấn đặt mua trên mạng xã hội. Quá trình hoạt động, Tuấn thuê thêm 5 người ở nhiều địa phương khác nhau cùng tham gia, các xưởng được đóng kín, có hệ thống lọc không khí nên người ngoài không thể phát hiện. Cần sa sau khi khai thác được Tuấn bán ra cho các đầu mối ở một số tỉnh, thành trên cả nước.

Do nghi ngờ bị lực lượng chức năng theo dõi, ngày 29/5/2024, Tuấn yêu cầu các nhân viên (trong đó có Hoàng Văn Hậu, Hồ Thị Khanh) khai thác cần sa từ 7 địa điểm tập kết về nhà xưởng ở tỉnh Bình Dương.

Với tổng số cần sa thu hoạch được hơn 30 kg, Tuấn và đồng bọn sau đó dùng máy hút chân không, ngụy trang vào các gói cà phê để đưa đi tiêu thụ. Chiều ngày 30/5/2024, Tuấn cùng Hậu, Khanh thuê xe ô tô vận chuyển số cần sa trên ra Hà Nội, khi di chuyển qua địa phận Đà Nẵng thì bị Phòng Cảnh sát ma túy phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện, bắt quả tang.

Trong quá trình củng cố tài liệu, chứng cứ, Phòng cảnh sát ma túy phát hiện Nguyễn Thái Long (1994, trú TP Hà Nội) là đối tượng liên quan, “tay chân” thân tín của Tuấn. Tuy nhiên, do phát hiện đường dây bị triệt xóa, Long tìm cách trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 18/11/2025, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an xã Bát Tràng bắt giữ Long, đồng thời di lý đối tượng về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ.