'Cô tiên thơm' ổ nhóm bán cần sa qua mạng lớn nhất từ trước tới nay bị bóc gỡ

TPO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện, bóc gỡ ổ nhóm mua bán cần sa xuyên quốc gia mang tên "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" trên nền tảng Telegram, với hàng nghìn người tham gia.

Tháng 10/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, C04 phát hiện nhóm "Cô tiên thơm. Chuyên mùi" hoạt động rao bán cần sa công khai trên nền tảng Telegram, với hàng nghìn người tham gia.

Từ những dấu hiệu ban đầu, C04 nhận định đây là một đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức, có sự điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Để chủ động đấu tranh, ngày 25/10/2024, C04 đã xác lập chuyên án trinh sát bí số 128T.

Theo tài liệu, sau khi Thái Lan hợp pháp hóa trồng cần sa, một số đối tượng người Việt đã sang đầu tư mô hình trang trại, trồng và chế biến cần sa tại chỗ. Thu hoạch xong, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong thực phẩm khô, trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương... vận chuyển bằng đường bộ qua Campuchia, Lào, đưa về Việt Nam.

Tại Việt Nam, cần sa được tập kết tại nhiều tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang, rồi chia nhỏ ra giao cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ. Sau một thời gian đi sâu xác minh, C04 xác định cầm đầu đường dây là hai đối tượng người Việt hiện đều đang trốn ở nước ngoài.

Các đối tượng tạo lập hội nhóm trên Telegram để quảng cáo, rao bán cần sa một cách công khai. Có địa chỉ IP ở nước ngoài. Việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi với nhau chủ yếu trên không gian mạng, cài đặt chế độ xóa, thu hồi khi kết thúc liên lạc. Sử dụng số điện thoại không chính chủ, tên giả để giao dịch, đăng ký với các công ty vận chuyển.

Tuyển cộng tác viên, trả hoa hồng theo đơn

Theo C04, toàn bộ hoạt động mua bán, quảng cáo cần sa được thực hiện trên mạng, không ai biết mặt ai, không biết địa chỉ của nhau. Mỗi khâu được tổ chức riêng biệt để khi một mắt xích bị phá, hệ thống vẫn tiếp tục vận hành.

Bên cạnh đó, mọi giao dịch mua bán được người mua trả trực tiếp vào các tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để tránh bị truy vết. Chủ bên Thái Lan thông báo số lượng, địa chỉ và danh sách các đối tượng ở kho bên Việt Nam để đóng hàng và giao đi; tiền hàng chuyển thẳng cho đối tượng bên Thái, không qua kho, nên khi bị bắt giữ thường không thu được tiền.

Người muốn làm “kho” phải tự quay video cầm căn cước, đọc rõ tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước và gửi cho tài khoản tuyển dụng để kiểm tra; nếu thông tin trùng thì họ mới phổ biến điều kiện và cách tham gia. Khi đồng ý, các chủ mưu hướng dẫn tìm nhà/kho, cách ngụy trang hàng hoá, cách trốn tránh cơ quan Công an và quy tắc giao nhận.

Nếu đạt yêu cầu, họ hỗ trợ kinh phí thuê nhà, mua đồ bằng chuyển khoản qua ví điện tử và gửi sim điện thoại đã kích hoạt để phục vụ nhận/gửi hàng; chủ bên Thái Lan theo dõi, điểm danh hàng ngày và thu hồi thông tin nếu mất liên lạc.

Vẫn theo C04, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, các đối tượng ngụy trang cần sa trong thực phẩm, trà, hàng tiêu dùng, nhãn khô nhằm che giấu mùi đặc trưng của cần sa.

Quá trình giao nhận hàng vào ban đêm, tại các điểm hẹn vắng, xa nơi cư trú. Mọi giao dịch, điều hành được thực hiện trên mạng, sử dụng tài khoản ảo, ví điện tử, số điện thoại không chính chủ. Các ông chủ tuyển cộng tác viên bán hàng qua Telegram, trả hoa hồng theo đơn hàng. Mỗi nhân viên chỉ cần vài thiết bị và vài phút thao tác là có thể tiêu thụ trót lọt hàng chục đơn/ngày.

Để phá án, C04 huy động lực lượng trinh sát giám sát di biến động của các đối tượng ở nhiều tỉnh thành, đồng thời chủ động hợp tác quốc tế, trực tiếp sang Thái Lan để khảo sát hiện trường, trao đổi thông tin nghiệp vụ với các cơ quan chức năng sở tại.

Đến nay, chuyên án thu giữ hơn 1 tấn cần sa, 26 đối tượng bị bắt giữ. Hiện C04 đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các vụ án.