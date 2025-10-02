Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nam thanh niên nghi 'ngáo đá' ngồi vắt vẻo ở lan can tầng 2 ngôi nhà

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cảnh sát đưa một nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá", ngồi tại lan can tầng 2 ngôi nhà ở Hà Nội về trụ sở kiểm tra ma túy.

canh-sat-1.jpg
Nam thanh niên ngồi ở lan can tầng 2 ngôi nhà.

Ngày 2/10, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang kiểm tra chất ma túy đối với nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, ngồi ở lan can tầng 2 ngôi nhà trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhiều người dân trên đường Dương Khuê phát hiện nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" trèo ra lan can tầng 2 ngôi nhà.

Lúc này, nam thanh niên có những lời nói như lúc không tỉnh táo, thậm chí dọa nhảy xuống dưới.

Ngay sau đó, họ đã báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, cảnh sát có mặt đưa người này về trụ sở.

canh-sat.jpg
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường.
nam-thanh-nien.jpg
Sau khi thuyết phục, nam thanh niên được đưa vào bên trong.

Được biết, nam thanh niên không phải người sinh sống trên địa bàn phường Từ Liêm. Hiện cơ quan Công an đang xác minh, làm rõ.

Thanh Hà
#ngáo đá #nam thanh niên #công an Hà Nội #kiểm tra ma túy #ngồi lan can tầng 2 #người nghiện ma túy #cảnh sát Từ Liêm #báo động an ninh #canh giữ an toàn #nguy hiểm trên cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục