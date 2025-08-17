Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 300 kg ma túy

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thái Long và Động Bá Huỳnh Chung khi đang vận chuyển 295,5kg ma túy các loại.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 15/8, tại đường số 4, Khu công nghiệp Liên Chiểu (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng), lực lượng đấu tranh chuyên án QB525 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các lực lượng gồm Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung - Cục PCMT&TP và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển ma túy với số lượng 295,5 kg.

vu-bat-gan-3-ta-ma-tuy-bien-phong-quang-tri-1.jpg
vu-bat-gan-3-ta-ma-tuy-bien-phong-quang-tri-3.jpg
Đối tượng và tang vật liên quan.

Hai đối tượng vận chuyển ma túy là Nguyễn Thái Long (SN 1991, ở phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) và Động Bá Huỳnh Chung (SN 1990, ở số nhà 311/36 đường Trường Chinh, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng)

Tang vật thu được là 13 bao tải, bên trong các bao tài đựng 82,7kg ma túy loại Ketamin, 193,8kg ma túy tổng hợp dạng đá, 19kg heroin (Tổng cộng có 295,5kg ma túy các loại), 1 xe ô tô màu đen nhãn hiệu Vinfast loại VF9 gắn biển kiểm soát 30K-660.92, 1 xe ô tô 16 chỗ màu bạc nhãn hiệu Toyota Hiace gắn biển kiểm soát 51B và các tang vật khác có liên quan.

Khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thái Long, các lực lượng thu giữ thêm 2 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

Hiện lực lượng chức năng đã làm thủ tục ban đầu và đưa người, đối tượng về Đồn Biên phòng Hải Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hữu Thành
#ma túy #vận chuyển #Biên phòng Quảng Trị #chuyên án ma túy #Đà Nẵng

