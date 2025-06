Vận chuyển cả nghìn viên ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ

TPO - Đang trên đường vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, đối tượng Và Xìa Súa (SN 1966, trú huyện Quế Phong, Nghệ An) đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Chiều 23/6, thông tin từ Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng) cho biết, vừa chủ trì bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, sau một thời gian dài theo dõi, ngày 22/6 Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc phối hợp với Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (BĐBP nghệ An); Công an xã Tri Lễ, khống chế, bắt giữ thành công Và Xìa Súa (SN 1966, trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Thời điểm bị bắt giữ, Súa đang vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp đi qua địa bàn bản Tam Tiến (xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An).

Qua đấu tranh tại chỗ, đối tượng Và Xìa Súa khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Trên đường đi, đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.