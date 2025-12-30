Cựu lãnh đạo VICEM thông đồng 'ăn chia' trong dự án nghìn tỷ

TPO - Ông Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch VICEM) phải chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM” không mang lại hiệu quả, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc VICEM bị truy tố 2 tội

Ngày 30/12, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử 14 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan.

Viện KSND Tối cao đồng thời cũng phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM); Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM); Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) bị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Lê Văn Chung.

Các bị can Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM); Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc VICEM); Trần Bình Trọng (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế dự toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Bích Thủy (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM); Trịnh Công Loan (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong khi đó, các bị can Nguyễn Thành Tâm (Phó Trưởng phòng Kế hoạch Ban quản lý dự án VICEM); Đỗ Đình Thu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng ECON); Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON); Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ Thuật – kế hoạch Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Để dự án bỏ hoang nhiều năm, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

VICEM là doanh nghiệp Nhà nước, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm bảo toàn vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình đầu tư xây dựng dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy - Hà Nội, các bị can Lê Văn Chung (Chủ tịch HĐTV), Nguyễn Ngọc Anh (Tổng giám đốc) cùng đồng phạm đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án; cố ý không thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 26/12/2011 của Chính phủ; lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.

Theo Viện kiểm sát, dự án khởi công ngày 6/5/2011 đến ngày 9/8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc sau đó dừng thi công.

Tổng chi phí đã đầu tư 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng.

Dự án “Trung tâm Điều hành và giao dịch VICEM” tại Khu đô thị mới Cầu Giấy đến nay vẫn bỏ hoang.

Đáng chú ý, Viện Kiểm sát cho rằng, khi thực hiện gói thầu số 19 “Thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án, với động cơ hưởng lợi cá nhân, bị can Nguyễn Ngọc Anh (Tổng giám đốc) và Dư Ngọc Long (Trưởng Ban Quản lý dự án) đã thông đồng với bị can Đỗ Đình Thu (Tổng Giám đốc Công ty ECON) thoả thuận trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM.

Từ thỏa thuận trên, bị can Nguyễn Ngọc Anh và Dư Ngọc Long chỉ đạo Nguyễn Thành Tâm (Phó phòng kế hoạch Ban Quản lý dự án VICEM) chuyển tài liệu hồ sơ mời thầu cho ECON làm hồ sơ dự thầu; còn nhóm bị can tại ECON tiếp nhận tài liệu để lập khống hồ sơ dự thầu về năng lực tài chính, nhân lực thi công dự án... đảm bảo sát với hồ sơ mời thầu để được trúng thầu.

Các bị can Nguyễn Thành Tâm (Tổ trưởng) và Hoàng Ngọc Hiếu (Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM) do đã biết chủ trương của Nguyễn Ngọc Anh, Dư Ngọc Long về việc chọn Công ty ECON làm nhà thầu thi công nên khi chấm thầu, thẩm định kết quả chấm thầu, đã đánh giá và thẩm định cho công ty ECON đủ điều kiện.

Sau mỗi lần VICEM thanh toán, bị can Đỗ Đình Thu chuyển lại cho Dư Ngọc Long tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng theo thỏa thuận.

Hành vi “thông đồng” nêu trên của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 15,6 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Viện Kiểm sát, bị can Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch VICEM từ tháng 2/2006 - 5/2012) giữ vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê không mang lại hiệu quả; không chỉ đạo thẩm định theo đúng quy định, trực tiếp ký quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án cao hơn mức đã chứng nhận đầu tư, dẫn đến dự án bỏ hoang đã hơn 10 năm.