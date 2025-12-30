Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Khởi tố giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời'

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời', về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

ve-day.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà bị khởi tố.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education (MST 0110857781, địa chỉ tầng 4, tòa nhà văn phòng M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h00 ngày 28/12/2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sỹ Trần Tiến; đồng thời có sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm khác nếu có liên quan.

Thanh Hà
#Khởi tố giám đốc công ty #Lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Chương trình nghệ thuật bị hủy #Vi phạm pháp luật về tổ chức sự kiện #Tranh cãi bán vé và hoàn tiền #Hoạt động nghệ thuật và giải trí #Điều tra tội phạm doanh nghiệp #Quản lý và xử lý vi phạm pháp luật

