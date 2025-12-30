Nhà sản xuất 'Về đây bốn cánh chim trời' hủy 2 đêm nhạc trong một tháng

TPO - Fanpage Ngọc Việt Shows tự giới thiệu là đơn vị tổ chức show "hàng hiệu", đồng hành cùng các sự kiện âm nhạc hàng đầu tại Việt Nam. Lời giới thiệu này khác xa so với thực tế ồn ào của concert "Về đây bốn cánh chim trời". Cách đây chỉ nửa tháng, đơn vị này cũng báo hoãn một đêm nhạc với lý do khó chấp nhận.

Trước sự bức xúc của khán giả, nghệ sĩ liên quan đến concert Về đây bốn cánh chim trời bị hoãn đột ngột tối 28/12, Sở Văn hóa và Thể thao (VH - TT) TP Hà Nội lên tiếng về vụ việc. Theo đó, hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đề nghị tổ chức chương trình nghệ thuật được gửi từ Công ty TNHH giải trí và giáo dục Ngọc Việt, đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc công ty.

Công ty TNHH giải trí và giáo dục Ngọc Việt có địa chỉ tại Trần Quang Diệu (TP Hà Nội), thành lập từ tháng 10/2024. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Hình ảnh do PV Tiền Phong ghi nhận tại trụ sở công ty vào chiều 29/12.

Chiều 29/12, PV Tiền Phong có mặt tại trụ sở công ty trên đường Trần Quang Diệu, ghi nhận trụ sở không treo bảng hiệu. Poster về concert Về đây bốn cánh chim trời cũng gỡ xuống.

Theo tìm hiểu của PV, đơn vị đứng sau concert Về đây bốn cánh chim trời đã trải qua nhiều lần đổi tên. Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation, thành lập vào tháng 2/2022. Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation cũng vài lần đổi địa chỉ trụ sở trong năm 2025.

Trên fanpage công ty, bà Thu Hà được giới thiệu là nhà sản xuất có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, tham gia sản xuất phim điện ảnh, truyền hình. Bà Thu Hà từng giữ vị trí giám đốc sản xuất phim Gái ngàn đô.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - đại diện đơn vị sản xuất Về đây bốn cánh chim trời.

Lật lại quá trình tổ chức các đêm nhạc, đơn vị sản xuất Về đây bốn cánh chim trời từng đứng sau Music show Hà Nội Hà Nội - The Winter (12/2025), Cửa sổ âm nhạc 5 - Bài hát thu về của nhạc sĩ Dương Thụ (11/2025), Lễ khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025 (4/2025), live concert Bằng Kiều - Để nhớ một thời ta đã yêu và một số chương trình khác. Số lượng chương trình nghệ thuật tổ chức trong năm khá nhiều, tần suất liên tục.

Trong đó, gần nhất show Hà Nội Hà Nội - The Winter bị hủy một cách khó hiểu trước thời điểm tổ chức khoảng nửa tháng. Lý do được đưa ra là trong quá trình chuẩn bị, nhà sản xuất nhận thấy "chương trình này xứng đáng được đầu tư với tầm vóc lớn hơn, tỉ mỉ hơn so với dự tính ban đầu". Sau thông báo, show cũng bị hoãn vô thời hạn.

NSND Thanh Lam, Tấn Minh từng hát trong show của nhạc sĩ Dương Thụ hồi tháng 11.

Sau khi lùm xùm hoãn show xảy ra, một số tài khoản mạng xã hội lên tiếng tố đơn vị sản xuất nhiều lần làm việc thiếu chuyên nghiệp. Tài khoản Anh Vy từng làm việc với nhà sản xuất này và khẳng định nhiều lần rơi vào tình trạng chậm thanh toán chi phí cho nhân sự phụ trách âm thanh, ánh sáng.

Trên mạng xã hội, hàng trăm khán giả đã mua vé xem Về đây bốn cánh chim trời kêu gọi tham gia nhóm chat để bàn phương án gửi đơn kiến nghị lên cơ quan công an.

Concert Về đây bốn cánh chim trời vinh danh các nhạc sĩ Trần Tiến, Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Ban đầu, ê-kíp công bố sự tham gia của diva Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy, saxophone Trần Mạnh Tuấn, violist Trịnh Minh Hiền và nhạc sĩ Trần Tiến.

Sau buổi công bố thông tin trước truyền thông, ca sĩ Bằng Kiều, nhạc sĩ Hoài Sa và đạo diễn Cao Trung Hiếu lần lượt rút lui. Ông Vũ Quang Trung là người thay thế Cao Trung Hiếu ở vị trí giám đốc âm nhạc.